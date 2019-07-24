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نقل الكاتب الكبير عبد الله السناوي للعناية المركزة

تحرير:محمد فتحي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
عبدالله السناوي
عبدالله السناوي
نقل الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، بسبب مضاعفات مرض السكر. والكاتب عبدالله السناوي، صاحب تاريخ طويل في عمر الصحافة المصرية، كما أنه من أكبر الصحفيين والمحللين السياسيين في مصر الآن، إذ ترأس رئاسة تحرير جريدة «العربي الأسبوعية المصرية» في مايو عام 2000 حتى 2011، كما عمل مديرًا لتحرير مجلة الموقف العربي، ثم جريدة صوت العرب في الثمانينات، قبل أن ينضم إلى جريدة «الأهالي» في مطلع التسعينات.
وكتب السناوي مقالات عديدة نشرت في صحف عدة مثل «الشرق الأوسط اللندنية، والجريدة الكويتية». ومن أهم الكتب التي كتبها السناوي: «يوميات جمال عبد الناصر في حرب فلسطين»، ونشرت له صحيفة الخليج الإماراتية مقالا أسبوعيا لمدة عشرين عاما متصلة. وكان السناوي قد شارك في انتخابات التجديد النصفي
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مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

نقل مدير مكتب وسائق «منى محرز» لمستشفى بالقاهرة

قررت إدارة مستشفى المنيا الجامعي توفير سيارة مجهزة لنقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها إلى مستشفى الزراعيين بالقاهرة، وذلك بناءً على رغبتهما بعد استقرار حالتيهما الصحية جراء إصابتهما في حادث انقلاب سيارة كانت تستقلها الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة التى جرى نقلها في وقت سابق إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، لاستكمال علاجها، بعد إصابتها في نفس الحادث. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أصيبت على أثر انقلاب سيارة كانت تستقلها بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تخصص قطعة أرض بـ«الروبيكي» لبناء مصانع غراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد "مترو أبو قير"، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار. ويأتي هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقا وغربا.
جمال-عبد-الناصر (1)

مصنع الحديد والصلب أول إنجازات يوليو.. ينتظر الإغلاق

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، تلك الثورة التى قادها رجال الجيش المصرى، لتلحق الجماهير بهم، ضد الحكم الملكى عام 1952، وعرفت فى البداية باسم "الحركة المباركة"، ثم أطلق عليها ثورة يوليو، ليعلن حينها حل جميع الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923. ثورة يوليو خرجت لتقضى على الملكية وتحويل البلاد لجمهورية، ولمحاربة الفساد الذى انتشر فى البلاد بطولها وعرضها، ولتنتشلها من مغبة الفقر والجهل، والظلم والعبودية، لتدخل مصر بعدها عصرها الذهبى فى الصناعة والزراعة والتعليم، حتى إنها كانت أحد الأسباب الرئيسية فى حصول المرأة على حقوقها.
طائرة الأحلام (3)

مطار القاهرة يستقبل طائرة الأحلام الخامسة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطن، وتعد هي الطائرة الخامسة من أصل 6 طائرات من ذات الطراز، المعروف باسم "طائرة الأحلام". وكان فى استقبالها بمطار القاهرة الدولي أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة. واحتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي.
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حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (1)

نقيب الصحفيين يجتمع مع ملاك وإدارة جريدة وموقع التحرير

اجتمع نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع ملاك مؤسسة التحرير ومجلس إدارتها، وقال النقيب إنه تأكد من أنه لا توجد لديهم نية حالية أو سابقة لإغلاق مؤسسة التحرير (جريدة وموقع)، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالتها الإعلامية ومتمسكون باستمرارها، وإن كانت المشاكل التي طرأت مؤخرا على الموقع والخارجة عن إرادتهم قد تضطرهم لاتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.واتفق النقيب مع ملاك الجريدة على استمرار التواصل من أجل التوصل لحل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.
الملتقى-العاشرللإعلاميات-الرياضيات-العربيات-بالقاهرة (1)

وزير الشباب ونقيب الصحفيين في افتتاح ملتقى الإعلاميات الرياضيات

افتتح بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين. وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الملتقى، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالمرأة، ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.
ضياء-رشوان

رشوان يدعو الصحفيين للالتزام بقرارات النقابة تجاه المحبوسين

وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نداءً لأعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملائهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء. ودعا رشوان، في بيان له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أعضاء النقابة إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداء هذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم لمساندة زملائهم المحبوسين ضمن العمل النقابى المؤسسى.
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