نقل الكاتب الكبير عبد الله السناوي للعناية المركزة

تحرير:محمد فتحي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

عبدالله السناوي

نقل الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، بسبب مضاعفات مرض السكر. والكاتب عبدالله السناوي، صاحب تاريخ طويل في عمر الصحافة المصرية، كما أنه من أكبر الصحفيين والمحللين السياسيين في مصر الآن، إذ ترأس رئاسة تحرير جريدة «العربي الأسبوعية المصرية» في مايو عام 2000 حتى 2011، كما عمل مديرًا لتحرير مجلة الموقف العربي، ثم جريدة صوت العرب في الثمانينات، قبل أن ينضم إلى جريدة «الأهالي» في مطلع التسعينات.

وكتب السناوي مقالات عديدة نشرت في صحف عدة مثل «الشرق الأوسط اللندنية، والجريدة الكويتية». ومن أهم الكتب التي كتبها السناوي: «يوميات جمال عبد الناصر في حرب فلسطين»، ونشرت له صحيفة الخليج الإماراتية مقالا أسبوعيا لمدة عشرين عاما متصلة. وكان السناوي قد شارك في انتخابات التجديد النصفي