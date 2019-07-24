بعد 5 أعوام.. باسم مرسي يعود إلى الإنتاج الحربي

تحرير:علي الزيني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

باسم مرسي

بعد 5 أعوام من الرحيل عاد باسم مرسي، لاعب فريق الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفارس الأبيض. وتلقى باسم مرسي خلال الفترة الماضية، عدة عروض من أندية الدوري إلا أنه فضل العودة إلى صفوف فريق الإنتاج، الذي لعب في صفوفه خلال موسم 2013، حيث شارك في 18 لقاء مع الفريق العسكري سجل خلالها 10 أهداف، وخطف الأنظار وقتها، قبل أن ينضم إلى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2014.

وشارك باسم مرسي مع فريق الزمالك منذ موسم 2014، في 136 مباراة سجل من خلالها 50 هدفًا وصنع 15 هدفًا، إلا أنه لم يستطع المشاركة خلال الفترة الأخيرة. وكان المهاجم الدولي السابق، قد خاض تجربة احتراف قصيرة لم تستمر سوى 4 أشهر فقط، في صفوف نادي لاريسا اليوناني، على سبيل الإعارة، ولم يشارك سوى في 5 مباريات،