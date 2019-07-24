مفاجأة.. أفيس البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا

تحرير:كريم أحمد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

كهربا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد، ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي.

وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022 بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي الفئة الأولى، كما أكد اللاعب أنه لا يعترف بهذا العقد، مبررًا ذلك بعدم توثيقه في الموعد القانوني، يأتي ذلك في الوقت