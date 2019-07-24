رياضة

مفاجأة.. أفيس البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا

تحرير:كريم أحمد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
كهربا
كهربا
كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد، ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي.
وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022 بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي الفئة الأولى، كما أكد اللاعب أنه لا يعترف بهذا العقد، مبررًا ذلك بعدم توثيقه في الموعد القانوني، يأتي ذلك في الوقت
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بعد 5 أعوام.. باسم مرسي يعود إلى الإنتاج الحربي

بعد 5 أعوام من الرحيل عاد باسم مرسي، لاعب فريق الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفارس الأبيض. وتلقى باسم مرسي خلال الفترة الماضية، عدة عروض من أندية الدوري إلا أنه فضل العودة إلى صفوف فريق الإنتاج، الذي لعب في صفوفه خلال موسم 2013، حيث شارك في 18 لقاء مع الفريق العسكري سجل خلالها 10 أهداف، وخطف الأنظار وقتها، قبل أن ينضم إلى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2014.
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مصر تتأهل لربع نهائي مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الأربعاء، على حساب صربيا بنتيجة (30-29)، ضمن مواجهات دور الـ16. وبعد الفوز على صربيا، سيواجه المنتخب الوطني الفائز من النرويج والبرازيل، والتي ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف، ومن المقرر أن تقام مواجهة الفراعنة في دور الربع نهائي غدًا الخميس. وكان قد صعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد.
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تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
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كهربا

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
كهربا

مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.
كهربا

أحمد مرتضى يوجه رسالة نارية لـ«كهربا»

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة نارية إلى محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعدما غادر اللاعب إلى لبنان، أمس الجمعة، على أن يتوجه إلى تركيا اليوم السبت، استعدادًا للدخول في مفاوضات مع عدد من الأندية التركية، وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام إلى معسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، إذ ينوي كهربا طلب فسخ عقده مع الزمالك بحجة عدم قانونيته.
كهربا

تقارير تركية: هذا النادي تعاقد مع كهربا

أثار محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو في طائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن وجهة كهربا في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. وأكدت تقارير تركية أن نادي دنيزلي سبور التركي توصل إلى اتفاق مع محمود «كهربا»، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "akishaber" التركية أن دنيزلي سبور اتفق مع «كهربا»، على انضمامه للفريق بدايةً من الموسم المقبل.
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