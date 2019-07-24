سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أصول جونسون التركية.. جده كان وزيرا للسلطان العثماني

تم الكشف عن جذور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التركية، بعد فترة وجيزة من توليه منصب عمدة لندن عام 2008، عندما تتبع فيلم وثائقي تليفزيوني أصول عائلته
تحرير:أحمد سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
بوريس جونسون وأردوغان
بوريس جونسون وأردوغان
تقع قرية "كالفات" التركية الصغيرة في أعالي تلال هضبة الأناضول، البعيدة تماما عن ممرات السلطة في بريطانيا، إلا أن أهلها يدعون أنها مسقط رأس أجداد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد. حيث تابع سكان القرية، التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمال العاصمة أنقرة، مسيرة جونسون منذ أن أصبح عمدة لندن في عام 2008. ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ساتيلميس كاراتكين، الذي يدعي أنه ابن عم زعيم حزب المحافظين: "إنه مصدر فخر كبير لنا"، مضيفا "بالنسبة لنا، فهو تركي من كالفات وسوف نعتبره دائمًا واحدًا منا".
ويقول سكان "كالفات" إن قريتهم، حتى وقت قريب نسبيًّا، كان يسكنها عدد من الأشخاص أصحاب الشعر الأشقر، مثل جونسون، لكن هذه الميزة تلاشت مع كبار السن أو عندما غادر أفراد القرية الأصغر سنا إلى أنقرة أو إسطنبول. شواهد القبور في المقبرة التي تقع على حافة القرية تثبت شهاداتهم، حيث تحمل العديد من أسماء العائلات
اقرأ المزيد
تيريزا-ماي-وجيرمي-كوربين

في خطابها الأخير.. ماي توجه ضربة لزعيم حزب العمال

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، ضربة فاصلة لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين، في جلستها الأخيرة في البرلمان، بعد أن طلبت منه الحذو حذوها والتخلي عن وظيفته. وكانت ماي، التي ستسلم مهام منصبها رسميا لخليفتها بوريس جونسون في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، قد استقالت بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، بعد أن فشلت في تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب كثير من السياسيين في حزب العمال عن عدم رضاهم عن قيادة كوربين، خاصة لاتهامها بمعاداة السامية، والمراوغة بشأن موقف حزب العمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بوريس-جونسون (2)

توقعات الصحافة البريطانية لتشكيل حكومة جونسون

صباح أمس الثلاثاء، أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم عن فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الحزب الجديد، وبعد ظهر الأربعاء، سيتم تعيينه رئيسا للوزراء رسميا من قبل الملكة، ومن ثم سيبدأ الإعلان عن التعيينات الوزارية الرئيسية. وقبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الداخلية في الحزب، أكد العديد من أبرز وزراء الحكومة البريطانية أنهم لن يستمروا في مناصبهم حال فوز جونسون بالمنصب. ومن المتوقع الإعلان عن المناصب العليا مساء اليوم الأربعاء، وبينما كان فريق جونسون شديد الانشغال بشأن الانتخابات، بدأ الصحفيون في التنبؤ بأسماء مختلفة لتولي أبرز مناصب الحكومة.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-11

أول تعليق من تركيا على تقارير وفاة أردوغان

أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، أول تعليق على التقارير التي تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت في عدد من وسائل الإعلام، إذ أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة ما تردد من أنباء عن وفاته، قائلا: "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
بوريس-جونسون (2)

رويترز: تعيين مدير حملة البريسكت مستشارا لجونسون

قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة حظيت بتمويل أفضل بكثير للدعوة لبقاء بريطانيا في التكتل في استفتاء أجري في عام 2016، لكن آخرين ينتقدونه بسبب أسلوبه الفظ وفكره المنطوي على روح التحدي.
اقرأ المزيد من الأخبار
تيريزا-ماي-وجيرمي-كوربين

في خطابها الأخير.. ماي توجه ضربة لزعيم حزب العمال

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، ضربة فاصلة لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين، في جلستها الأخيرة في البرلمان، بعد أن طلبت منه الحذو حذوها والتخلي عن وظيفته. وكانت ماي، التي ستسلم مهام منصبها رسميا لخليفتها بوريس جونسون في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، قد استقالت بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، بعد أن فشلت في تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب كثير من السياسيين في حزب العمال عن عدم رضاهم عن قيادة كوربين، خاصة لاتهامها بمعاداة السامية، والمراوغة بشأن موقف حزب العمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بوريس-جونسون (2)

توقعات الصحافة البريطانية لتشكيل حكومة جونسون

صباح أمس الثلاثاء، أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم عن فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الحزب الجديد، وبعد ظهر الأربعاء، سيتم تعيينه رئيسا للوزراء رسميا من قبل الملكة، ومن ثم سيبدأ الإعلان عن التعيينات الوزارية الرئيسية. وقبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الداخلية في الحزب، أكد العديد من أبرز وزراء الحكومة البريطانية أنهم لن يستمروا في مناصبهم حال فوز جونسون بالمنصب. ومن المتوقع الإعلان عن المناصب العليا مساء اليوم الأربعاء، وبينما كان فريق جونسون شديد الانشغال بشأن الانتخابات، بدأ الصحفيون في التنبؤ بأسماء مختلفة لتولي أبرز مناصب الحكومة.
بوريس-جونسون (2)

رويترز: تعيين مدير حملة البريسكت مستشارا لجونسون

قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة حظيت بتمويل أفضل بكثير للدعوة لبقاء بريطانيا في التكتل في استفتاء أجري في عام 2016، لكن آخرين ينتقدونه بسبب أسلوبه الفظ وفكره المنطوي على روح التحدي.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جيرمي هانت يرفض تولي وزارة الدفاع في حكومة جونسون

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بوريس جونسون الذي من المقرر أن يتولي رئاسة الوزراء البريطانية، عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي حقيبة الدفاع في حكومته الجديدة، غير أن الأخير رفض العرض إذ أنه اعتبره خفضا لرتبته، وأبلغ هانت رئيس الوزراء الجديد أنه لن يقبل أي شيء باستثناء منصبه الحالي كوزير الخارجية. ولفتت الصحيفة إلى خلاف اندلع بين جونسون وهانت في ضوء تحدي هنت لبوريس لإقالته من مجلس الوزراء تماما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org