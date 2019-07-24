أصول جونسون التركية.. جده كان وزيرا للسلطان العثماني

تم الكشف عن جذور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التركية، بعد فترة وجيزة من توليه منصب عمدة لندن عام 2008، عندما تتبع فيلم وثائقي تليفزيوني أصول عائلته

تحرير:أحمد سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

بوريس جونسون وأردوغان

تقع قرية "كالفات" التركية الصغيرة في أعالي تلال هضبة الأناضول، البعيدة تماما عن ممرات السلطة في بريطانيا، إلا أن أهلها يدعون أنها مسقط رأس أجداد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد. حيث تابع سكان القرية، التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمال العاصمة أنقرة، مسيرة جونسون منذ أن أصبح عمدة لندن في عام 2008. ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ساتيلميس كاراتكين، الذي يدعي أنه ابن عم زعيم حزب المحافظين: "إنه مصدر فخر كبير لنا"، مضيفا "بالنسبة لنا، فهو تركي من كالفات وسوف نعتبره دائمًا واحدًا منا".

ويقول سكان "كالفات" إن قريتهم، حتى وقت قريب نسبيًّا، كان يسكنها عدد من الأشخاص أصحاب الشعر الأشقر، مثل جونسون، لكن هذه الميزة تلاشت مع كبار السن أو عندما غادر أفراد القرية الأصغر سنا إلى أنقرة أو إسطنبول. شواهد القبور في المقبرة التي تقع على حافة القرية تثبت شهاداتهم، حيث تحمل العديد من أسماء العائلات