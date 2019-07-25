جبنة قريش وفواكه.. أطعمة يجب تناولها بعد الجري

يمكنك تناول الأسماك، ليس لأنها مصدر مهم للبروتينات ولكنها أيضًا تحتوي على أحماض أوميجا3 الدهنية، وزبادي بالشوفان نظرًا للقيمة الغذائية العالية بعد ماراثون طويل

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أهمية الركض

ينصح الأطباء بتناول أطعمة في الصباح تتكون من عناصر غذائية مهمة ومعادن وفيتامينات وألياف غذائية، وفي الغداء يوصى بتناول طبق من السلطة غني بالخضراوات الورقية، أما في الساعات المتأخرة من الليل، فالفواكه هي الخيار الأمثل للحفاظ على وزنك ومنحك معدلات عالية من الشبع. ولكن هل تعلم أن هناك أيضًا أطعمة يجب تناولها بعد الجري مثل البطيخ، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه تعوضك عما فقدته في صورة عرق أثناء الركض، والخضراوات أيضًا حل مثالي، حسبما ذكر موقع "healthline".

إذا كنت تحب الجري كرياضة ترفيهية تقوم بها أو تمارسه في صورة مسابقات ومنافسات، ويمكن أن يكون جزءا من معالجة طويلة المدى، فهو على أية حال من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها للتحسين من صحة القلب، وبالتالي الطعام الذي تتناوله بعد ممارسة الجري من الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك، ويتوقف أيضًا على الأهداف