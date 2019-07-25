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جبنة قريش وفواكه.. أطعمة يجب تناولها بعد الجري

يمكنك تناول الأسماك، ليس لأنها مصدر مهم للبروتينات ولكنها أيضًا تحتوي على أحماض أوميجا3 الدهنية، وزبادي بالشوفان نظرًا للقيمة الغذائية العالية بعد ماراثون طويل
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أهمية الركض
أهمية الركض
ينصح الأطباء بتناول أطعمة في الصباح تتكون من عناصر غذائية مهمة ومعادن وفيتامينات وألياف غذائية، وفي الغداء يوصى بتناول طبق من السلطة غني بالخضراوات الورقية، أما في الساعات المتأخرة من الليل، فالفواكه هي الخيار الأمثل للحفاظ على وزنك ومنحك معدلات عالية من الشبع. ولكن هل تعلم أن هناك أيضًا أطعمة يجب تناولها بعد الجري مثل البطيخ، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه تعوضك عما فقدته في صورة عرق أثناء الركض، والخضراوات أيضًا حل مثالي، حسبما ذكر موقع "healthline".
إذا كنت تحب الجري كرياضة ترفيهية تقوم بها أو تمارسه في صورة مسابقات ومنافسات، ويمكن أن يكون جزءا من معالجة طويلة المدى، فهو على أية حال من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها للتحسين من صحة القلب، وبالتالي الطعام الذي تتناوله بعد ممارسة الجري من الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك، ويتوقف أيضًا على الأهداف
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تناول-السمك

تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يحمي من سرطان الأمعاء

السمك من الأطعمة اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، كما كشفت عن أن الأشخاص الذين يستهلكون 3 حصص منه أو أكثر هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض من أولئك الذين لديهم حصة واحدة فقط. ينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، لكن أولئك الذين يتناولون الأصناف التي تحتوي على الزيت، مثل السلمون أو الماكريل، يقل خطر الإصابة بالأمراض لديهم بنسبة 10%. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
بيض-سمان

يخفف آلام المعدة والبطن.. فوائد بيض السمان

يعد السمان من الطيور متوسطة الحجم التي توجد في أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب الولايات المتحدة وبعض أنحاء آسيا، ويحتوي بيض السمان على بقع بنية داكنة وأصغر حجما من بيض الدجاج العادي، وعلى الرغم من أن بيض السمان يعد صحيا، فإن نسبة صفار بيض السمان أعلى من البيض الطبيعي، ومن ثم يحتوي بيض السمان على نسبة كوليسترول أعلى في الدم. ومع ذلك يعد بيض السمان غنيا للغاية بالمواد الغذائية الصحية ويمكن أن يكون بديلا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية من بيض الدجاج، حسبما أفادت صحيفة "bold sky".
نظام غذائي للتخلص من الحبوب

تعرف على النظام الغذائي الأفضل لمحاربة حب الشباب

حب الشباب من أكثر الأمراض الجلدية التي يعاني منها العديد من النساء والرجال، تبدأ في الظهور في عمر المراهقة وتستمر لفترة طويلة، وتجد المرضى يذهبون إلى العديد من العيادات الطبية للبحث عن علاج فعال بدرجة كافية، ولكن يجهلون أمر هام قاله المختصين من قبل، إن النظام الغذائي هو العامل الأساسي للتخلص من الحبوب أو على الأقل تهدئتها بشكل مناسب، على سبيل المثال التوقف عن تناول الأطعمة الحارة أو تلك التي تحتوي على توابل، إضافة إلى تقليل استهلاك المشروبات الغازية، حسبما ذكر موقع "stylecraze".
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