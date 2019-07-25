جبنة قريش وفواكه.. أطعمة يجب تناولها بعد الجري

يمكنك تناول الأسماك، ليس لأنها مصدر مهم للبروتينات ولكنها أيضًا تحتوي على أحماض أوميجا3 الدهنية، وزبادي بالشوفان نظرًا للقيمة الغذائية العالية بعد ماراثون طويل
ينصح الأطباء بتناول أطعمة في الصباح تتكون من عناصر غذائية مهمة ومعادن وفيتامينات وألياف غذائية، وفي الغداء يوصى بتناول طبق من السلطة غني بالخضراوات الورقية، أما في الساعات المتأخرة من الليل، فالفواكه هي الخيار الأمثل للحفاظ على وزنك ومنحك معدلات عالية من الشبع.
ولكن هل تعلم أن هناك أيضًا أطعمة يجب تناولها بعد الجري مثل البطيخ، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه تعوضك عما فقدته في صورة عرق أثناء الركض، والخضراوات أيضًا حل مثالي، حسبما ذكر موقع "healthline".
إذا كنت تحب الجري كرياضة ترفيهية تقوم بها أو تمارسه في صورة مسابقات ومنافسات، ويمكن أن يكون جزءا من معالجة طويلة المدى، فهو على أية حال من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها للتحسين من صحة القلب، وبالتالي الطعام الذي تتناوله بعد ممارسة الجري من الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك، ويتوقف أيضًا على الأهداف
إذا كنت تحب الجري كرياضة ترفيهية تقوم بها أو تمارسه في صورة مسابقات ومنافسات، ويمكن أن يكون جزءا من معالجة طويلة المدى، فهو على أية حال من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها للتحسين من صحة القلب، وبالتالي الطعام الذي تتناوله بعد ممارسة الجري من الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك، ويتوقف أيضًا على الأهداف التي تريد تحقيقها مثل فقدان الوزن وبناء عضلات أو الفوز في منافسة:
فقدان الوزن
ممارسة التمرينات الرياضية مثل الجري يعتبر أحد المكونات الأساسية في روتين فقدان الوزن، ومهم أيضًا إذا كنت ترغب في الحصول على وزن ثابت على المدى الطويل، يفضل العديد من الأشخاص ممارسة رياضة الجري إذا كانوا يتطلعون لفقدان الوزن، وما يلي بعض من الأطعمة التي يجب عليك تناولها إذا كنت ترغب في فقدان الوزن.
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1-سلطة البنجر
يحتوي البنجر على عديد من العناصر الغذائية المهمة، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، ومصدر جيد للألياف الغذائية التي تتحكم في الشعور بالجوع، مما يجلعها إضافة جيدة لأي طبق سلطة، إضافة إلى ذلك يتمتع البنجر بمعدلات عالية من النترات الغذائية، التي تعتبر بمثابة مكونات أساسية للمساعدة في إنتاج أكسيد النيتريك (واحدة من أهم الجزيئات لصحة الأوعية الدموية)، كما وضحت بعض الدراسات أن النترات الغذائية الموجودة في البنجر والنترات الأخرى في الخضراوات مثل السبانخ تزيد من سرعتك أثناء الجري، كما تؤخر شعورك بالإرهاق الناتج عن الركض لمسافات طويلة.
2-البطيخ
فاكهة الصيف المفضلة للجميع، يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، ويعتبر مصدرا جيدا لمركبات نباتية قوية: السترولين والليكوبين، كما أنه يحتوي على 91% ماء، وبالتالي يمنحك معدلات عالية من الترطيب.
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بناء العضلات
الجري من أفضل الطرق للمساعدة في فقدان المزيد من السعرات الحرارية، والحفاظ على صحة القلب وبناء عضلات، وما يلي بعض من الأطعمة التي يمكنك تناولها للحصول على عضلات قوية:
1-شوكولاتة باللبن
تعتبر من أفضل المشروبات التي تحسن من أدائك في الركض، كما أنه مليء بالبروتين عالي الجودة والكربوهيدرات سريعة الهضم لاستعادة العضلات وزيادة معدلات الطاقة، إذن احرص على تناوله بعد ممارسة رياضة المشي على الفور.
2-الجبنة القريش والفواكه
الجبنة القريش من المصادر المهمة للكالسيوم، فكوب واحد منها يزيدك بـ28 جراما من البروتين، حيث يمثل 16% من النسبة المتطلبة من الكالسيوم في اليوم، ويمكنك تناولها مع الفواكه الطازجة مثل التوت والخوخ أو قطع البطيخ.
للمنافسات الطويلة (الماراثون)
قبل المنافسات الطويلة أو ما يسمى بالماراثون عليك بتناول أطعمة تحتوي على بروتين إضافة إلى الكربوهيدرات لسد نقص معدلات الكولاجين، الذي يختزنه الجسم في شكل كربوهيدرات، لذا يمكنك تناول الأسماك، ليس لأنها مصدر مهم للبروتينات ولكنها أيضًا تحتوي على أحماض أوميجا3 الدهنية، والزبادي بالشوفان خيار صحي أيضًا.
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