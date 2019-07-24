4 كليات جديدة.. الحكومة تعدل اللائحة التنفيذية للجامعات
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مقره الجديد بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهي "كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس، وكلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، وكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة، وكلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً ومهاريا في عدد من المجالات، موضحا أن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة السويس، سيسهم بشكل كبير في توفير خريجين في تخصص العلاج الطبيعي، بما يحقق الرعاية الطبية لمواطني محافظة السويس والمحافظات
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً ومهاريا في عدد من المجالات، موضحا أن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة السويس، سيسهم بشكل كبير في توفير خريجين في تخصص العلاج الطبيعي، بما يحقق الرعاية الطبية لمواطني محافظة السويس والمحافظات المجاورة، باعتبار أن هذا التخصص يخدم أكثر من عشرين تخصصا من تخصصات الطب المختلفة.
وأوضح الوزير، أن إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات في جامعة دمياط، يأتي في إطار العمل على تلبية احتياجات سوق العمل لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات، مواكبة للتطور التكنولوجي الذى يشهده العصر حاليا سواء على الصعيد المحلى أو الإقليمي أو العالمي، هذا فضلا عن حرص الدولة على إنشاء المزيد من كليات الحاسبات والمعلومات، بما يخدم اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم مختلف الخدمات.
وفيما يتعلق بإنشاء كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك يأتي في إطار العمل على إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو، والتي تبدأ من إنشاء المؤسسات التعليمية المتخصصة التي تتمتع بإمكانيات متميزة ومنفردة في هذا المجال.
ونوه الوزير، إلى أن إنشاء كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية بجامعة دمنهور، يأتي خدمة لأبناء محافظة البحيرة ومحافظات الساحل الشمالي، وكذا العمل على ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع ومراكز الإنتاج، مع العمل على خلق ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة وريادة الأعمال، وإعداد كوارد بشرية مؤهلة في مجالات الفنون التطبيقية المختلفة والصناعات اليدوية.