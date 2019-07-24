السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

الزمالك

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: عماد السيد، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، عمر السعيد. ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: عماد السيد، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، عمر السعيد.



ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضًا لتعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة.



في المقابل في حال حدوث أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل، علاوة على أن فوز الأهلي على المقاولون العرب سيمنحه لقب الدوري رسميًّا دون النظر لمواجهة الزمالك والدراويش.