رياضة

السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
الزمالك
الزمالك
أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: عماد السيد، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، عمر السعيد. ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج
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لوكا-زيدان

نجل زيدان يرغب في الانضمام لمنتخب الجزائر

تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فى اللعب لصفوف المنتخب الجزائرى، ويلعب لوكا فى مركز حراسة المرمى فى فريق راسينج سانتدير الإسبانى، وكشفت التقارير أن اللاعب على الرغم من مشاركته فى منتخب فرنسا للشباب، إلا أنه يرغب في اللعب للجزائر ويبلغ من العمر 21 سنة، وهو الابن الثانى لزيدان، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 فى صفوف فريق ريال مدريد الذى تألق فيه والده كلاعب منذ عام 2001 حتى عام 2006 شارك خلالها فى 155 مباراة وسجل 37 هدفا، ولعب لوكا مع منتخبات فرنسا تحت 16 سنة وتحت 20 سنة.
الإسماعيلي-والمصري‎ (11)

شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
وليد-ازارو-ورمضان-صبحى

رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حيث جاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي :?
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محمود متولي

الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".
المقاولون-العرب

المقاولون: ما يتردد عن تساهلنا أمام الأهلي «عيب»

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ما يتردد بشأن تساهل فريقه ضد الأهلي ليتوج الأخير بالدوري الممتاز «عيب» أن يلتصق بأندية كبيرة مثلهم، مشددا على أن الفريق سيخوض المواجهة بكل جدية للفوز فقط. وأضاف محمد عادل، للبرنامج الإذاعي ملعب 9090، قائلا: "الأهلي والمقاولون والزمالك أندية كبيرة، وما يقال بشأن التفويت عيب أن يلتصق بهم، ونسعى بالطبع للفوز بالمباراة والنتيجة في علم الغيب، ومن يريد التتويج بالدوري عليه أن يفوز بأقدام لاعبيه".
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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
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