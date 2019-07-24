رياضة

اتحاد الكرة يصدم كهربا وأفيس البرتغالي

تحرير:كريم أحمد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
كهربا
كهربا
أكد وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أنه تم الرد على خطاب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي وصل لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بشأن طلب البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الزمالك، حيث قال العطار في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن اتحاد الكرة رفض إرسال البطاقة الدولية إلى النادي البرتغالي؛ لأن اللاعب عقده سار مع الزمالك، وممتد حتى موسم 2022، وبذلك يكون نادي الزمالك هو صاحب الحق في التصرف في البطاقة الدولية للاعب".
ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي. وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده بسبب عدم رفع قيمته المادية إلى لاعبي
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لوكا-زيدان

نجل زيدان يرغب في الانضمام لمنتخب الجزائر

تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فى اللعب لصفوف المنتخب الجزائرى، ويلعب لوكا فى مركز حراسة المرمى فى فريق راسينج سانتدير الإسبانى، وكشفت التقارير أن اللاعب على الرغم من مشاركته فى منتخب فرنسا للشباب، إلا أنه يرغب في اللعب للجزائر ويبلغ من العمر 21 سنة، وهو الابن الثانى لزيدان، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 فى صفوف فريق ريال مدريد الذى تألق فيه والده كلاعب منذ عام 2001 حتى عام 2006 شارك خلالها فى 155 مباراة وسجل 37 هدفا، ولعب لوكا مع منتخبات فرنسا تحت 16 سنة وتحت 20 سنة.
الإسماعيلي-والمصري‎ (11)

شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
وليد-ازارو-ورمضان-صبحى

رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حيث جاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي :?
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كهربا

الأهلي: ليس لنا علاقة بكهربا.. وسنضمه في هذه الحالة

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة تواصل النادي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك الذي هرب من القلعة البيضاء ووقع على عقود لنادي أفيس البرتغالي، حيث أوضح المصدر أن النادي ليس له علاقة حتى الآن بمحمود كهربا وقال المصدر إن الأهلي لن يتدخل أبدا أو يكون طرفًا في الأزمة الحالية بين اللاعب ونادي الزمالك. وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الأهلي في ضم كهربا عندما تنتهي العلاقة بينه وبين الزمالك بشكل تام ويتأكد صحة الوضع القانوني للاعب تماما، وقتها من الممكن التعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.
كهربا

مفاجأة.. أفيس البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد، ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي.
كهربا

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
كهربا

مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.
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