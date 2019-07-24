اتحاد الكرة يصدم كهربا وأفيس البرتغالي

تحرير:كريم أحمد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

كهربا

أكد وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أنه تم الرد على خطاب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي وصل لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بشأن طلب البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الزمالك، حيث قال العطار في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن اتحاد الكرة رفض إرسال البطاقة الدولية إلى النادي البرتغالي؛ لأن اللاعب عقده سار مع الزمالك، وممتد حتى موسم 2022، وبذلك يكون نادي الزمالك هو صاحب الحق في التصرف في البطاقة الدولية للاعب".

ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي. وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده بسبب عدم رفع قيمته المادية إلى لاعبي