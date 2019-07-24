«سوق الفتافيت».. البحث عن الخبز في مخيمات اللجوء

«كنت واضحا وصريحا وجريئا فكتبت عن الجنس حين أحسست أن عندي ما أكتبه عنه سواء عند الطبقة المتوسطة أو الشعبية دون أن أسعى لمجاملة طبقة على حساب طبقة أخرى».. إحسان عبدالقدوس

تحرير:كريم محجوب ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

بعد تخرجه في كلية الحقوق عام 1942 وامتهانه المحاماة فترة قصيرة، بعد أن يعترف بفشله في هذه المهنة، أو أي مهنة أخرى، قرر الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس ألا يكون سوى كاتب، ومن حينها ولأعوام عديدة حمل على عاتقه مشقة هذا القرار الذي أتخذه، دون أن يتردد لحظة أو يتراجع، أويغلق قلمه، مهما قابل هذا القلم من ضغوط وتحذيرات أو حتى مقصات الرقابة، فطيلة حياته الإبداعية كان سخيًّا في تقديم وجباته الأدبية المليئة بالحب والحرية الذي أبدع في الكتابة عنهما وتوصيفهما.

واجه سيولا جارفة من النقد والتجريح، والاتهام بأنه أديب فراش، يكتب للمراهقين، من نقاد لم يقرؤوا له عملا كاملا، وفق كلام إحسان عبدالقدوس مع الشاعر الكبير كامل الشناوي في كتاب الأخير "زعماء وفنانون وأدباء"، وحينما أخبره الشناوي بأنه مفكر ويجب أن يتسع صدره إلى النقد مهما بلغت قسوته، أجاب: لا أبالى بالقسوة،

واجه سيولا جارفة من النقد والتجريح، والاتهام بأنه أديب فراش، يكتب للمراهقين، من نقاد لم يقرؤوا له عملا كاملا، وفق كلام إحسان عبدالقدوس مع الشاعر الكبير كامل الشناوي في كتاب الأخير "زعماء وفنانون وأدباء"، وحينما أخبره الشناوي بأنه مفكر ويجب أن يتسع صدره إلى النقد مهما بلغت قسوته، أجاب: لا أبالى بالقسوة، ولكنى أكره الظلم، والنقاد الذين تصدوا لأعمالي بالهدم لم يكونوا قساة، لكنهم ظالمون".

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قدم عبدالقدوس مئات الأعمال الأدبية القصصية والروائية، وحول العديد منها إلى أعمال سينمائية ودرامية ومسرحية، فضلا عن مقالاته السياسية التي أزعجت الكثيرين فتعرض لخمس محاولات اغتيال كما ألقى خلف أسوار السجن مرتين.



باختلاف الأنظمة السياسية التي عاصرها ومعظمها لم ترضَ عنه، لم يهتز يوما أو يتراجع، فمسؤوليته ككاتب يحمل في أروقة عقله أفكارًا نبيلة، وعلى عاتقه مشاكل المجتمع وتحدياته، دفعته إلى أن يستمر في طريق كتاباته، وبأسلوب تفرد به، فكانت تلك الكتابات في أغلبها تتحدث عن المرأة، بطلة أعماله بمختلف توجهاتها واهتمامتها، فهي: "السياسية، الفنانة، الخائنة، العاشقة، المتمردة، الانتهازية، الأم، الزوجة، الصبية" وإلى آخره من التوصيفات.

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مكانة المرأة في قلبه كانت كبيرة جدا، فكان يرى فيها الطبيعة النقية، أساس الخير، حتى أنه جعلها قديسة، خيرة، تكمن سعادتها في سعادة الآخرين، وتحمل على عاتقها إنهاء الشر من العالم، جعلها تكلم الملائكة بل واستجاب الله لأمنياتها وأمر بإلغاء الجحيم -في قصته منتهى الحب- ودائما ما كانت هي الحل والخلاص ولو حتى بإسقاط بعيد، وسنتعرض بالمثال عن هذا في قصته القصيرة "سوق الفتافيت" المنتمية إلى المجموعة القصصية "شفتاه".



"أنا لاجئ فلسطيني وعندما ترن في أذنك كلمة لاجئ تثور في نفسك معاني الجهاد والكرامة المجروحة، والنضال في سبيل استرداد الوطن العربي، لكنك تنسى معانى الجوع والفقر والتشرد".



يحكي إحسان عبدالقدوس في سوق الفتافيت حكاية شاب فلسطيني قدم إلى إحدى معسكرات اللجوء وهو ابن عامين مع إخوته التسعة الصغار، وأمه الباكية التي قتل زوجها.. هذا الشاب عاش حياته كغيره من آلاف اللاجئين، في خيام ممزقة يتراصون تحتها، بأجساد ترتعش من البرد وتتقلص من الجوع، تنتظر الهبات الشحيحة التي تمنح لهم من منظمات الإغاثة.



"ننتظر المشرفين على إغاثتنا، وزوارا من مختلف البلدان، يأتون إلينا وينظرون، كأنهم ينظرون إلى نوع غريب من الحيوانات، داخل أقفاص، ترتفع في عيونهم الحسرة، ويمصمصون شفاهم".

كان يُصرف لكل شخص طعام بالكاد يكفيه نصف يوم، متمثلا في دقيق قمح وسكر وفول، ولإسكات الجوع الذي يلاحقهم، يستبدلون دقيق القمح بآخر من الذرة، ولم يكفهم أيضا، فقرروا أن يستبدلوا الدقيق بالفتافيت.



الفتافيت كما يقول الكاتب على لسان الراوي هي بقايا الخبز الذي يتساقط من على الموائد ويلقي بها الخادم في القمامة، وهي لها سوق خاص داخل معسكر اللجوء، يسمى "سوق الفتافيت" يعرضون فيه بقايا الطعام للبيع، والبيع عندهم هو التبادل، فحينما أراد الشاب أن يشترى قلما أخذ ربع رغيف بدله بقلم في سوق الفتافيت.



يصف بطل القصة، المدرسة التي كان يذهب إليها أبناء المعسكر فهي غير ذات سقف ويجلس التلاميذ على الحجارة وكذلك الأستاذ، ولم تكن هناك سبورة للكتابة بل يلجؤون إلى أرضية المدرسة.



"ولأن العلم غذاء مجاني، وقد تعودنا أن نأخذ كل شيء مجانا، صدقة لله، وأخيرا.. لأن العلم هو السلاح الوحيد الذي يسمح لنا بحمله".



يتم الشاب دراسته ويحصل على الشهادة التوجيهية وكغيره من أبناء اللجوء يفكر سريعا في السفر إلى الخارج لأي دولة خليجية، أو السعودية بوجه خاص، بحجة أداء فريضة الحج، فينتظر أهل الشاب اقتراب موسم الحج ويجمعون المال اللازم أو يقترضونه أو يبيعون أي ممتلك لهم، ويذهب الشاب متخفيا بستار الحج باحثا عن لقمة العيش.

وقبل أن يسافر، وحتى تبدو حجته صادقة، كان يبقى عاما على الأقل يظهر أمام الجميع تدينه الشديد، حتى لا يرفض طلب سفره.



"كان أول ما يفعله أن يطوف على أبواب الرزق باحثا عن عمل، إن الله لا يرضى لعبده أن يطوف حول الكعبة وهو جائع ومشرد ومجهول المصير، إنما الطواف الحلال، الطواف الذي شرعه الله لعبيده، هو الطواف على أبواب الرزق".



لم يحتج صاحبنا أن يسافر إلى الخارج كبقية أبناء المعسكر، فقد حصل على وظيفة مدرس في المدرسة بعد أن طوروها، تكسبه 17 جنيها شهريا، وفرحته وأسرته كانت لا تضاهى، لكن ما لبثت الفرحة أن تأتى حتى غادرت، فتنص شروط الإعانات على أن تحرم العائلة التي يدخل لها 15 جنيها في الشهر من الإعانة، والـ17 جنيه بطبيعة الحال لن يكفوا 11 فردا، لم يتبق أمامه سوى حل واحد، وهو الزواج.



"إنها أول مرة ألمس فيها نقودا بيدى أملكها، كانت كل النقود أراها من بعيد، لا ألمسها وليس لي نصيب فيها".



إذا تخلى عن أهله وكون عائلة مستقلة في هذه الحال سيعاودون أخذ المعونات، لكنه لا يريد التخلى عن والدته وأخواته ويرعاهن، فقرر أن يتزوج صوريا، أي على الورق فقط، والزوجة كانت امرأة عجوز مجنونة تجوب المعسكر وتهذي بكلام غير مفهوم، وحينما طلب هذا من أخيها، ساومه على مبلغ مقابل هذا الزواج فهو يعرف مبتغاه، وأن الهدف من هذه الحيلة هو عدم انقطاع المعونة، وعلى هذا الأساس دفع له عشر جنيهات، وتزوجها صوريا، وظلت كما هي تهيم في المخيم تهذي، وهو استقرت حياته وعادت المعونة، لكن لمدة ثلاثة أشهر فقط، حتى ماتت زوجته المجنونة.



"ماتت المجنونة، ماتت زوجتي، وضاع المهر الذي دفعته، وتكلفت مصاريف الدفن، ثم صدر قرار المحسنين بحرمان عائلتي من الإعانة.. أتدري؟ إنني أذهب كل غروب إلى قبر زوجتى وأبكي".