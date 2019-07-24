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«سوق الفتافيت».. البحث عن الخبز في مخيمات اللجوء

«كنت واضحا وصريحا وجريئا فكتبت عن الجنس حين أحسست أن عندي ما أكتبه عنه سواء عند الطبقة المتوسطة أو الشعبية دون أن أسعى لمجاملة طبقة على حساب طبقة أخرى».. إحسان عبدالقدوس
تحرير:كريم محجوب ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
إحسان عبدالقدوس
إحسان عبدالقدوس
بعد تخرجه في كلية الحقوق عام 1942 وامتهانه المحاماة فترة قصيرة، بعد أن يعترف بفشله في هذه المهنة، أو أي مهنة أخرى، قرر الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس ألا يكون سوى كاتب، ومن حينها ولأعوام عديدة حمل على عاتقه مشقة هذا القرار الذي أتخذه، دون أن يتردد لحظة أو يتراجع، أويغلق قلمه، مهما قابل هذا القلم من ضغوط وتحذيرات أو حتى مقصات الرقابة، فطيلة حياته الإبداعية كان سخيًّا في تقديم وجباته الأدبية المليئة بالحب والحرية الذي أبدع في الكتابة عنهما وتوصيفهما.
واجه سيولا جارفة من النقد والتجريح، والاتهام بأنه أديب فراش، يكتب للمراهقين، من نقاد لم يقرؤوا له عملا كاملا، وفق كلام إحسان عبدالقدوس مع الشاعر الكبير كامل الشناوي في كتاب الأخير "زعماء وفنانون وأدباء"، وحينما أخبره الشناوي بأنه مفكر ويجب أن يتسع صدره إلى النقد مهما بلغت قسوته، أجاب: لا أبالى بالقسوة،
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نجيب-محفوظ

ثرثرة فوق النيل.. العزلة في عالم الكيف

كان لحركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 بالغ الأثر على المجتمع المصري بقطاعاته المختلفة، ومكوناته السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، وبطبيعة الحال كان هناك مردود ناتج عن هذا التأثير، في جوانب مختلفة بالشارع المصري. وبين مؤيد ومعارض أو محايد، ظهر هذا الانعكاس في الجانب الأدبي والثقافي جليا بصورتيه السلبية أو الإيجابية، على الأعمال الإبداعية لكتاب هذا الجيل، وكل بالطريقة التي اختارها، أو بالعين التي رأى بها هذا التأثير، فعبر عنه في شعره أو روايته أو قصته.
توفيق-الحكيم

مسرح توفيق الحكيم.. ألهم الضباط الأحرار للقيام بثورة

في أقصى الشمال هناك في الإسكندرية، ولد الأديب توفيق الحكيم، في 9 أكتوبر 1899 بالإسكندرية، لأب قاض من ملاك الأراضي، وأم من أصول تركية، عاش أيام طفولته في عزبة والده بالبحيرة، لذا التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم الإعدادية، وسافر إلى القاهرة لدراسة المرحلة الثانوية فى مدرسة محمد على، ليعيش تحت رعاية أعمامه بالسيدة زينب، وهناك زاد حبه للأدب والموسيقى، وفي عام 1919 اشترك فى المظاهرات وقبض عليه بتهمة التآمر، ثم أفرجت عنه السلطات، درس الحقوق في الجامعة وتخرج عام 1925، ثم سافر إلى فرنسا ليُكمل دراسته، وعاد بعد 3 سنوات دون الحصول على شهادة.
يوسف-السباعى

قصة «الحاج قطة».. جنون السلطة عند يوسف السباعي

في عام 1917 بحارة الروم بالدرب الأحمر، ولد يوسف محمد محمد عبدالوهاب السباعي، من عائلة أدبية تهوى الثقافة وتمتهنها فوالده محمد السباعي أحد المساهمين في ريادة النهضة الأدبية الحديثة في مصر، حيث كان متعمقا في الآداب العربية شعرها ونثرها وفي الفلسفات الأوروبية الحديثة. علاقة الأب بالأدب هي التي مهدت الطريق أمام الطفل الصغير لكي يصبح الكاتب الكبير ووزير الثقافة الأسبق في مصر، يوسف السباعي، أو كما لقبه كبار الكتاب وقتها بـ"فارس الرومانسية" و"جبرتي العصر".
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يحيى-حقى (1)

«قريتنا».. هكذا تناول يحيى حقي الجهل والجبن والنفاق

في عام 1905، أي قبل 22 عاما من ميلاد كاتب القصة القصيرة يوسف إدريس، ولد صاحب خالدة "قنديل أم هاشم" أيقونة الرواية المصرية، القدير يحيى حقي. نجاح تلك الرواية "قنديل أم هاشم" أفضى إلى ارتباط اسم يحيى حقي بها، وهو ما أدى إلى النظر إليه كروائي وليس كقاص في المقام الأول، خاصة عند الأجيال الناشئة، ونلحظ أنه في أغلب تعريفات أعماله، تُذكر كرواية أقرب منها كقصص قصيرة، حتى في عمله الأشهر "قنديل أم هاشم". وعلى عكس أبناء الجيل اللاحق له، الذين ركز كل منهم على نوع أدبي واحد -مهما تعددت أسباب ذلك- إلا أن ما قدمه يحيى حقى يجعله أكثر من روائي وقاص.
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المرتبة المقعرة ليوسف إدريس| نائم ينتظر تغيير الدنيا

كما كل شيء، تأثرت الأشكال الأدبية بسرعة العصر الحديث، والمستجدات اليومية، والتغيير المستمر لتلك المستجدات، وأسهمت تلك العوامل وغيرها، في ظهور فنون أدبية جديدة، وتطوير أخرى غير التي اعتادها القارئ من المسرحيات والروايات، وبعدها القصص القصيرة، لكن الذي حل ضيفًا جديدًا على الساحة الأدبية في نهاية القرن الماضي، هو فن "القصة القصيرة جدا" الذي أُطلق عليه العديد من المسميات مثل اللوحات القصصية، الومضات القصصية، المقطوعات القصيرة، وفن الأقصوصة، ويبدو أن تلك الألقاب وغيرها لهذا الفن الوليد، خير إثبات على أنه نتاج هذا العصر السريع المتغير.
غسان كنفاني

«القميص المسروق» لغسان كنفاني.. هكذا يعاني اللاجئون

في عام 1972 أصدرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير قرارا بتصفية عدد من أيقونات النضال الفلسطيني وفق قائمة أعدها رئيس الموساد وقتها تسفى زامير، وتضمنت أسماء، بينها: وديع حداد، كمال عدوان، بسام شريف، وآخرون منهم الكاتب والصحفى والمناضل غسان كنفانى -وفق الرواية التي تناقلتها الصحف وقتها- الذي تحل علينا اليوم 8 يوليو ذكرى اغتياله، التي أثبتت بما لا يدعو مجالًا للشك بأن العدوان الإسرائيلي هو عدوان على الثقافة والكلمة والفكرة والهوية قبل أن يكون عدوانا على الأرض.
ثروت-اباظه

ثروت أباظة.. شبّه عبد الناصر بـ«عتريس» وأغضب الإخوان

عهدنا محافظة الشرقية دائما مدرسة تنويرية، خرج من فصولها العديد من أصحاب الرأي والمثقفين والكُتاب والمفكرين، منهم الكاتب والروائي يوسف إدريس والشاعر صلاح عبد الصبور وغيرهما، فالقائمة تطول. لكننا اليوم سنتحدث عن أحد أبنائها، الذي خرج من عائلة أباظة الشهيرة.. إنه الكاتب الراحل ثروت أباظة، ابن الأديب إبراهيم الدسوقي أباظة، وابن أخي الشاعر عزيز أباظة، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم، وقد قدم الكثير من الأعمال الأدبية التي أثرت الحياة الثقافية في مصر، ومنها ما تحول إلى أعمال خالدة في الإذاعة والتليفزيون والسينما.
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