الأهلي: ليس لنا علاقة بكهربا.. وسنضمه في هذه الحالة

تحرير:أحمد محمد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

كهربا

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة تواصل النادي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك الذي هرب من القلعة البيضاء ووقع على عقود لنادي أفيس البرتغالي، حيث أوضح المصدر أن النادي ليس له علاقة حتى الآن بمحمود كهربا وقال المصدر إن الأهلي لن يتدخل أبدا أو يكون طرفًا في الأزمة الحالية بين اللاعب ونادي الزمالك. وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الأهلي في ضم كهربا عندما تنتهي العلاقة بينه وبين الزمالك بشكل تام ويتأكد صحة الوضع القانوني للاعب تماما، وقتها من الممكن التعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.

وقام محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك بالتوقيع رسميًّا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع