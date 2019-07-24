رياضة

مفاجأة.. تعديلات في حكام مباراتي الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد بركات ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل عن تعيين محمد عادل حكما لإدارة المباراة، قبل أن يتراجع ويعلن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء، ويساعده كل من يوسف البساطي وسمير جمال، بالإضافة إلى محمد جمال حكما رابعا، وميدو سلامة وطارق سامي حكما خامسا.
كما قررت اللجنة، تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي والمقاولون العرب،  ويساعده كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ونادر قمر الدولة حكما رابعًا، وسعيد حمزة وعبدالعزيز سيد حكما خامسًا. وكانت اللجنة، قد أعلنت عن تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، وتعيين الحكم محمد معروف لمباراة
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لوكا-زيدان

نجل زيدان يرغب في الانضمام لمنتخب الجزائر

تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فى اللعب لصفوف المنتخب الجزائرى، ويلعب لوكا فى مركز حراسة المرمى فى فريق راسينج سانتدير الإسبانى، وكشفت التقارير أن اللاعب على الرغم من مشاركته فى منتخب فرنسا للشباب، إلا أنه يرغب في اللعب للجزائر ويبلغ من العمر 21 سنة، وهو الابن الثانى لزيدان، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 فى صفوف فريق ريال مدريد الذى تألق فيه والده كلاعب منذ عام 2001 حتى عام 2006 شارك خلالها فى 155 مباراة وسجل 37 هدفا، ولعب لوكا مع منتخبات فرنسا تحت 16 سنة وتحت 20 سنة.
الإسماعيلي-والمصري‎ (11)

شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حيث جاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي :?
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الإسماعيلي-والمصري‎ (11)

شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
مباراة-الجونة-والزمالك (1)

السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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عماد السيد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الدراويش

يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بترو سبورت، بالتجمع الخامس، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، فوز أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين، أحرزهما عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكان يدير اللقاء الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، وكان حينها السويسري كريستيان جروس مدربًا للزمالك، فيما كان البليجيكي سيدومير يانيفسكي مدربًا للدراويش.
الزمالك وسموحة (16)

الزمالك يواجه الإسماعيلي وعينه على الأهلي والمقاولون

يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بترو سبورت، بالتجمع الخامس، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، فوز أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين، أحرزهما عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكان يدير اللقاء الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، وكان حينها السويسري كريستيان جروس مدربًا للزمالك، فيما كان البليجيكي سيدومير يانيفسكي مدربًا للدراويش.
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