مفاجأة.. تعديلات في حكام مباراتي الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد بركات ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

الأهلي والزمالك

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل عن تعيين محمد عادل حكما لإدارة المباراة، قبل أن يتراجع ويعلن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء، ويساعده كل من يوسف البساطي وسمير جمال، بالإضافة إلى محمد جمال حكما رابعا، وميدو سلامة وطارق سامي حكما خامسا.

كما قررت اللجنة، تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، ويساعده كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ونادر قمر الدولة حكما رابعًا، وسعيد حمزة وعبدالعزيز سيد حكما خامسًا. وكانت اللجنة، قد أعلنت عن تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، وتعيين الحكم محمد معروف لمباراة



كما قررت اللجنة، تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، ويساعده كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ونادر قمر الدولة حكما رابعًا، وسعيد حمزة وعبدالعزيز سيد حكما خامسًا.



وكانت اللجنة، قد أعلنت عن تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، وتعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، قبل أن تتراجع اللجنة.



ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضا إلى تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة.



ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز أمام المقاولون لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة.