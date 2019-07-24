رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

الاهلي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حيث جاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي :?

في حراسة المرمى: محمد الشناويفي خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلولفي خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان.في خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارووضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-علي لطفي - صالح جمعة - مروان محسن - أحمد فتحي - حسام عاشور - جونيور أجاي - جيرالدو.ويحتاج