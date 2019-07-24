رياضة

رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
الاهلي
الاهلي
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حيث جاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي :?
في حراسة المرمى: محمد الشناويفي خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلولفي خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان.في خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارووضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-علي لطفي - صالح جمعة - مروان محسن - أحمد فتحي - حسام عاشور - جونيور أجاي - جيرالدو.ويحتاج
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لوكا-زيدان

نجل زيدان يرغب في الانضمام لمنتخب الجزائر

تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فى اللعب لصفوف المنتخب الجزائرى، ويلعب لوكا فى مركز حراسة المرمى فى فريق راسينج سانتدير الإسبانى، وكشفت التقارير أن اللاعب على الرغم من مشاركته فى منتخب فرنسا للشباب، إلا أنه يرغب في اللعب للجزائر ويبلغ من العمر 21 سنة، وهو الابن الثانى لزيدان، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 فى صفوف فريق ريال مدريد الذى تألق فيه والده كلاعب منذ عام 2001 حتى عام 2006 شارك خلالها فى 155 مباراة وسجل 37 هدفا، ولعب لوكا مع منتخبات فرنسا تحت 16 سنة وتحت 20 سنة.
الإسماعيلي-والمصري‎ (11)

شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (10)

مفاجأة.. تعديلات في حكام مباراتي الأهلي والزمالك

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل عن تعيين محمد عادل حكما لإدارة المباراة، قبل أن يتراجع ويعلن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء، ويساعده كل من يوسف البساطي وسمير جمال، بالإضافة إلى محمد جمال حكما رابعا، وميدو سلامة وطارق سامي حكما خامسا.
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وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (10)

مفاجأة.. تعديلات في حكام مباراتي الأهلي والزمالك

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل عن تعيين محمد عادل حكما لإدارة المباراة، قبل أن يتراجع ويعلن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء، ويساعده كل من يوسف البساطي وسمير جمال، بالإضافة إلى محمد جمال حكما رابعا، وميدو سلامة وطارق سامي حكما خامسا.
لاسارتي

مفاجأت في قائمة الأهلي استعدادًا للمقاولون والزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري. ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويحتاج فقط ثلاثة نقاط من مباراتي المقاولون العرب والزمالك، ليتوج بطلا للمسابقة للمرة 41 في تاريخه.
مران-الأهلي‎ (1)

الأهلي يعلن جاهزية الثلاثي المصاب لموقعة الحسم

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي؛ رمضان صبحي وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم في مران الفريق أمس الاثنين، استعدادًا لموقعة حسم الدوري أمام المقولون العرب، غدًا الأربعاء، وقال طبيب الأهلي إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية، ولم يصدر عنهم أي شكوى عقب نهاية المران. وكان رمضان صبحي ومحمود وحيد قد تعرضا لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في إصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي أمس.
رمضان-صبحى

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة، أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه عن الوجود في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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