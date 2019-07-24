شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

الإسماعيلي

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد مجدي، أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، عبد الرحمن مجدي، عماد حمدي، محمد الضرف، محمد بيومي، محمد الشامي، شيلونجو. ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضًا