شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك
تحرير:علي الزيني
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
الإسماعيلي
أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد مجدي، أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، عبد الرحمن مجدي، عماد حمدي، محمد الضرف، محمد بيومي، محمد الشامي، شيلونجو.
ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضًا
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد مجدي، أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، عبد الرحمن مجدي، عماد حمدي، محمد الضرف، محمد بيومي، محمد الشامي، شيلونجو.
ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضًا لتعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة.
في المقابل في حال حدوث أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل، علاوة على أن فوز الأهلي على المقاولون العرب سيمنحه لقب الدوري رسميًّا دون النظر لمواجهة الزمالك والدراويش.