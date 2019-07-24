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عرض خاص لـ«الفيل الأزرق 2» في السعودية الجمعة

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، في دور العرض الخليجية، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر، كما ستشهد إحدى صالات السينما بالسعودية، عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله يوم الجمعة المقبل. الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، إضافة إلى "هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا"، ومعهم أيضًا الفنانة الشابة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأول من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة.
وقد أبدى نجوم العمل حماسهم مع بدء عرضه، إذ إنهم حرصوا على مشاركة بوسترات الفيلم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ودائمًا ما كانوا ينشرون معها تعليق: "لا تخافوا ولكن احذروا". وكان الفنان كريم عبدالعزيز قد نشر البوستر الترويجي للعمل، وظهر من خلاله مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو
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