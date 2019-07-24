رياضة

نجل زيدان يرغب في الانضمام لمنتخب الجزائر

تحرير:محمد جمال ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
لوكا زيدان
لوكا زيدان
تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فى اللعب لصفوف المنتخب الجزائرى، ويلعب لوكا فى مركز حراسة المرمى فى فريق راسينج سانتدير الإسبانى، وكشفت التقارير أن اللاعب على الرغم من مشاركته فى منتخب فرنسا للشباب، إلا أنه يرغب في اللعب للجزائر ويبلغ من العمر 21 سنة، وهو الابن الثانى لزيدان، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 فى صفوف فريق ريال مدريد الذى تألق فيه والده كلاعب منذ عام 2001 حتى عام 2006 شارك خلالها فى 155 مباراة وسجل 37 هدفا، ولعب لوكا مع منتخبات فرنسا تحت 16 سنة وتحت 20 سنة.
ويحمل زين الدين زيدان المدير الفنى الحالى أصولا جزائرية، حيث هاجر والدا إسماعيل ومليكة من الجزائر إلى فرنسا عام 1953 وولد زيدان فى مدينة مارسيليا. ويمتلك زيدان مسيرة حافلة مع المنتخب الفرنسى، حيث شارك فى فوز كأس العالم مع المنتخب الفرنسى عام 1998، كما ساعد زيدان منتخبه فى الفوز ببطولة أمم أوروبا عام
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شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

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بوكيتينو عن انتقال بيل: المفاوضات ليست مسؤوليتي

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام عن عدم وجود مفاوضات بين السبيرز وبين جاريث بيل لاعب ريال مدريد، وذلك بعد تصريحات زين الدين زيدان مدرب الملكي، باقتراب بيل من الرحيل. وأشار مدرب توتنهام إلى مستقبل جاريث بيل قائلا: "رأيت أخبار جاريث بيل في الإعلام ولكنني لا أعلم أي فريق يعمل من أجل التعاقد معه". وأكمل بوكيتينو تصريحاته قائلا: "لا أعلم إذا كان زيدان يقصدنا نحن أم لا، النادي الذي دخل في مفاوضات من أجل بيل هذا ليس عملي، إنه من تخصص رئيس النادي، وفقط أحاول دائما بناء الأفضل من التشكيل المتاح لفريقي".
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نجم الجزائر أفضل لاعب في دور المجموعات بأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء الأربعاء، عن اختيار الجزائري إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وتأهل المنتخب الجزائرى إلى دور الـ16 على رأس المجموعة الثالثة بعد الفوز الكبير الذى حققه على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتجمد رصيد كينيا فى المركز الأخير بدون نقاط ليودع البطولة الإفريقية.
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الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
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كبار إنجلترا يتصارعون على ضم لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الساعات الأخيرة، شهدت صراعًا بين عمالقة البريميرليج، للفوز بخدمات النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن أندية توتنهام وآرسنال وليفربول، مهتمون بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية. وأشارت الصحيفة إلى إن توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب في ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين الناديين، وقد يستغل ريال مدريد رغبة السبيرز في ضم سيبايوس، من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن.
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