نجل زيدان يرغب في الانضمام لمنتخب الجزائر

تحرير:محمد جمال ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

لوكا زيدان

تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فى اللعب لصفوف المنتخب الجزائرى، ويلعب لوكا فى مركز حراسة المرمى فى فريق راسينج سانتدير الإسبانى، وكشفت التقارير أن اللاعب على الرغم من مشاركته فى منتخب فرنسا للشباب، إلا أنه يرغب في اللعب للجزائر ويبلغ من العمر 21 سنة، وهو الابن الثانى لزيدان، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 فى صفوف فريق ريال مدريد الذى تألق فيه والده كلاعب منذ عام 2001 حتى عام 2006 شارك خلالها فى 155 مباراة وسجل 37 هدفا، ولعب لوكا مع منتخبات فرنسا تحت 16 سنة وتحت 20 سنة.

ويحمل زين الدين زيدان المدير الفنى الحالى أصولا جزائرية، حيث هاجر والدا إسماعيل ومليكة من الجزائر إلى فرنسا عام 1953 وولد زيدان فى مدينة مارسيليا. ويمتلك زيدان مسيرة حافلة مع المنتخب الفرنسى، حيث شارك فى فوز كأس العالم مع المنتخب الفرنسى عام 1998، كما ساعد زيدان منتخبه فى الفوز ببطولة أمم أوروبا عام