إخلاء سبيل الناشط شادي الغزالي حرب.. والنيابة تستأنف

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

شادي حرب

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، فى القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامه بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، فيما استأنفت النيابة على القرار،. ومن المقرر أن ينظر الاستئناف غدا، وقررت الجنايات الاثنين الماضي، تأييد إخلاء سبيل الناشط شريف الروبي والمدون محمد أكسجين والمحامي أحمد صبري أبو علم ومحمد خالد ومنى محمود، فى اتهامهما بالقضية ذاتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين الماضي قد رفضت استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف