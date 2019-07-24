جريمة

إخلاء سبيل الناشط شادي الغزالي حرب.. والنيابة تستأنف

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
شادي حرب
شادي حرب
قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، فى القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامه بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، فيما استأنفت النيابة على القرار،. ومن المقرر أن ينظر الاستئناف غدا، وقررت الجنايات الاثنين الماضي، تأييد إخلاء سبيل الناشط شريف الروبي والمدون محمد أكسجين والمحامي أحمد صبري أبو علم ومحمد خالد ومنى محمود، فى اتهامهما بالقضية ذاتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين الماضي قد رفضت استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف
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إطلاق نار - أرشيفية

مختل يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شهدت منطقة أحمد حلمي برمسيس، الملاصق لمحطة سكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، سقوط عدد من المصابين، بعدما تمكن مختل عقليا من خطف بندقية آلية من أمين شرطة وقيامه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى صوب المواطنين بموقف أحمد حلمي، وتمكنت القوات من السيطرة عليه عقب إصابته في تبادل لإطلاق النار وضبطه. انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للمكان لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة.
العثور-على-جثمان طفل-في-البحر الصغير-وجار-البحث عن-شقيقه (2)

مأساة بالمنصورة.. العثور على جثة طفل والبحث عن شقيقه

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شقيقين (12 عاما، و15 عاما) من قرية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة، والعثور على جثمان أحدهما غارقا في مياه البحر الصغير ناحية مركز دكرنس، والمبلغ باختفائهما منذ يوم. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد عثور أهالى مدينة دكرنس على جثة طافية ومسجاة على وجهها لطفل بمياه البحر الصغير.
انتحار

بحبة حفظ الغلال.. خلافات تنهي حياة «عريس الدقهلية»

أنهى شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حياته متناولًا حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته ومروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على إنهاء استعدادات الزواج قبل حفل زفافه المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، عن وصول "علي.ع.م - 24 عامًا، ومقيم برمبال الجديدة، مصابا بحالة إعياء شديد وقيء مستمر بداعي التسمم.
النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في «الرشوة»

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوى بمبلغ مالي مليون ومائتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
محكمة-ارشفية

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

استأنفت نيابة أمن الدولة، على قرار محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات، وتقرر عقدة جلسة الاستئناف غدا، بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
اعدام

«أنا بخونك».. جريمة بدأت بجملة وانتهت بـ«حبل عشماوي»

صراحة قاتلة.. تلخص هاتان الكلمتان كواليس جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها "عامل كاوتش" بسيط طعنا بسكين في حي منشأة ناصر في محافظة القاهرة منتصف العام الماضي، وذلك بعدما أسدلت الدائرة 27 محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالعباسية الستار على القضية التي هزت الرأي العام وأثارت غضب أهالي المنطقة الشعبية -آنذاك- حتى إن كثيرين من قاطني الحي لا يزالون يتذكرون تفاصيل ما جرى داخل تلك الشقة، لاسيما مشهد قوات الشرطة التي حولت الشارع إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.
جريمة-الفيوم‎ (3)

ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
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