مظاهرة وهجوم ووعود.. أول يوم لجونسون في رئاسة حكومة بريطانيا

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

بوريس جونسون

قال بوريس جونسون، في أول خطاب له بعد تولي مهامه رسميا كرئيس للحكومة البريطانية، إنه سينفذ "الوعود المتكررة للبرلمان والناس، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر، بدون أي حجج أو مبررات"، مؤكدا للصحفيين أمام مقر الحكومة البريطانية "دواننج ستريت"، إنه سيسعى من خلال منصبه لبناء شراكة قوية مع الأوروبيين، وسيتم إبرام اتفاقا جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه أبدى تشككا من موقف بروكسل في التفاوض مجددا، مشيرا إلى احتمالية رفضها والخروج بدون اتفاق.

وغلبت النزعة الوطنية على خطاب جونسون، عندما طالب المواطنين بالإيمان بدولتهم، مؤكدا أن أن المملكة المتحدة رائدة في جميع المجالات وعلى الجميع ألا يستهينوا بها، بحسب سكاي نيوز.وداعب رئيس الوزراء الجديد، مشاعر البريطانين، بالتأكيد على أن إرضاء الشعب وتأمينه هو الهدف الرئيسي، إذ قال: "الشعب هم مدرائي في