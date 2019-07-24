بيان رسمي.. الجيش السوداني يكشف تفاصيل الانقلاب الفاشل

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

الجيش السوداني وسط المتظاهرين - أرشيفية

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تزعمها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، موضحة أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".

وأضاف أن المحاولة الانقلابية هدفت أيضا، إلى قطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني. وتوجه البيان بالحديث إلى الشعب، قائلا: "جماهير شعبنا السوداني الأبي، لقد ظلت قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني