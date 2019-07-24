قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تنطلق في الرباط

تحرير:هاني العوضي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

البطولة العربية

تجرى مراسم قرعة دور الـ32، من البطولة العربية، السبت المقبل في العاصمة المغربية الرباط، بثوبها الجديد لهذا الموسم 2019/ 2020، بعدما سميت المسابقة بـ"كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، بعد أن كانت تقام في النسخة الماضية، تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال، وفاز بها فريق النجم الساحلي التونسي، الذي حقق الفوز على نظيره الهلال السعودي، بهدف نظيف، خلال المواجهة النهائية، التي أقيمت في مدينة العين الإماراتية، في أواخر شهر أبريل الماضي، وحصل على ملبغ 6 ملايين دولار بعد التتويج باللقب.

وسيشارك في هذه البطولة أندية، النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية