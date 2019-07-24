حساب صلاح ضمن قائمة الأغلى على تطبيق «إنستجرام»

تحرير:محمد جمال ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

محمد صلاح

نشر موقع "Hopper HQ" قائمة "أغنياء الإنستجرام" السنوية، التي ترصد أغنى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك بناء على عدد المتابعين. واحتل اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول المركز الـ26، في قائمة أغنياء الإنستجرام، والتى تضم 100 شخص من المشاهير عبر العالم. وجاء صلاح بالمركز الـ12 بين الرياضيين، خلف المقاتل الأيرلندي كونور مكجريجور، وتضع القائمة خانة خاصة "لقيمة المنشور"، وتعني تكلفة المنشور الدعائي الواحد على حساب النجوم.

وظهر بجانب حساب صلاح أنه يملك 30.4 مليون متابع على إنستجرام، ما يترتب عليه أن المنشور الدعائي الواحد على حساب نجم ليفربول سيدخل له 165 ألف دولار. وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الأول بين الرياضيين والثالث فى القائمة، حيث ملك على حسابه أكثر من 172 ألف متابع، ويكلف المنشور على حسابه 975 ألف

وظهر بجانب حساب صلاح أنه يملك 30.4 مليون متابع على إنستجرام، ما يترتب عليه أن المنشور الدعائي الواحد على حساب نجم ليفربول سيدخل له 165 ألف دولار.



وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الأول بين الرياضيين والثالث فى القائمة، حيث ملك على حسابه أكثر من 172 ألف متابع، ويكلف المنشور على حسابه 975 ألف دولار.



وحل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان، ثانيًا في قائمة الرياضيين، إذ يتقاضى نحو 722 ألف دولار عن كل صورة دعائية على حسابه، ثم جاء نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى نحو 648 ألف دولار مقابل كل صورة على "إنستجرام"، كما ضمت القائمة كلا من بيكهام فى المركز الـ17 ورونالدينهو فى المركز الـ20 وجاريث بيل فى المركز الـ21.