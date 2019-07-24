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بعد فشل الانقلاب.. رئيس جديد لأركان الجيش السوداني

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
الجيش السوداني - أرشيفية
الجيش السوداني - أرشيفية
أعلنت القوات المسلحة السودانية، تكليف الفريق أول محمد عثمان بمنصب، رئيس أركان الجيش السوداني، خلفا للفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، المتهم في محاولة انقلاب على المجلس العسكري، هو وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بحسب بيان للقوات المسلحة، أكدت فيه أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
وأضاف أن المحاولة الانقلابية هدفت أيضا، إلى قطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني.وتوجه البيان بالحديث إلى الشعب، قائلا: "جماهير شعبنا السوداني الأبي، لقد ظلت قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني طوال
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المتظاهرون والجيش السوداني

بيان رسمي.. الجيش السوداني يكشف تفاصيل الانقلاب الفاشل

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تزعمها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، موضحة أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
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انقلاب رابع يكشف غضب «الإخوان» من اتفاق السودان

"عام الانقلابات في السودان"، هكذا يمكن أن يطلق على 2019 في هذا البلد الذي شهد العديد من الأحداث، بدأت بثورة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، وتلا ذلك العديد من الانقلابات الفاشلة وسط أزمات عدة توالت بعد رحيل البشير وتولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية في البلاد، والذي تسبب في أزمة مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي وتطالب بسلطة مدنية للبلاد، فبعد إطاحة الجيش من رئاسة البلاد، وإعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل البشير واعتقاله، شهد السودان عددا من المحاولات الانقلابية الفاشلة خلال ثلاثة شهور.
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الجيش اليمني: الحسم العسكري السبيل لإعادة الشرعية

صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات القتل الممنهج، الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية، إذ أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات: الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.
اسرائيل.

أهداف إستراتيجية بسوريا في مرمى نيران إسرائيل

يبدو أن سوريا تحولت إلى ساحة للصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، بعد أن كثف الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماته على الأراضي السورية، ولم تعد الأزمة تقتصر على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات، حيث حوّل العدوان الإسرائيلي دمشق إلى مسرح لحرب بالوكالة. فقد شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، منذ اندلاع الصراع المسلح بها عام 2011، مستهدفةً القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وحلفاءه من ميليشيات تتبع إيران وحزب الله. كانت أحدث هذه الهجمات عندما شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية جنوبي محافظة درعا السورية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
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المتظاهرون والجيش السوداني

بيان رسمي.. الجيش السوداني يكشف تفاصيل الانقلاب الفاشل

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تزعمها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، موضحة أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
عبدالله-حمدوك (3)

من هو «حمدوك» المرشح الأبرز لقيادة 200 يوم بالسودان؟

"عبد الله حمدوك" اسم برز مؤخرا في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد. ومنذ أيام قليلة تم تداول هذا الاسم على نطاق أوسع، وذلك بعد التوقيع على اتفاق السودان بين تحالف قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تقود الحركات الاحتجاجية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم. فقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه طرح اسم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، رئيساً للحكومة الانتقالية المقبلة ، مشيراً إلى رفضه المحاصصة السياسية في الحكومة المقبلة.
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توقيع الاتفاق السوداني يمهد الطريق للانتقال السياسي

بعد مخاض عسير انتظره السودانيون طويلا، خرج الاتفاق السوداني اليوم إلى النور، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد تأجيل أكثر من مرة. جاء التوقيع على الاتفاق بعدما تواصلت، حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بحضور الوساطة الإفريقية، إذ وصف الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، أجواء الجلسة بالإيجابية، قائلا للصحفيين إنه تم تجاوز نحو 80% من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
مظاهرات السودان

السودان نحو فترة انتقالية بعد مبادرة «أفرو-إثيوبية»

يبدو أن دعوة المجلس العسكري الذي يقود المرحلة الانتقالية في السودان، لتوحيد الحلول التي يقدمها الوسطاء للخروج من المأزق السوداني قد لاقت قبولا من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. فمنذ أسابيع يدور خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين، وقدمت إثيوبيا مبادرة لحل الأزمة إلا أنها لم تلق قبولا من المجلس الانتقالي، والذي دعا إلى توحيد جهودهما للتوسط بين فرقاء السودان.
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