حلمي بكر: البلطجية احتلوا شقتي وطفوا سجاير في إيدي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

الملحن حلمي بكر

اتهم الملحن حلمي بكر طليقته باقتحام شقته في حي المهندسين بالجيزة، مستعينة ببلطجية، وقال في تصريحات لـ"التحرير": "فوجئت بهجوم من البلطجية عليّ بشقتي في المهندسين، أثناء خروجي وبرفقتي طفلتي ريهام، واعتدوا عليّ بالضرب، واحتلوا الشقة بعدما كسروا الأوضة"، مؤكدا أنه تعرض لإصابة في الركبة وخلع بالكتف وحرق في يده متابعا: "كانوا بيطفوا السجاير في إيدي وهما بيحاولوا يخطفوا البنت من إيدي"، مشيرا إلى أنه اتفق مع طليقته على تربية ابنتهما "ريهام" منذ سنتين مقابل مبلغ و"هي ما اقتنعتش، واللي خلاها تعمل كده علشان كانت عايزة تزود المبلغ شوية".

وأكد حلمي بكر، أن "البوليس لسه مجاش يعمل معاينة، بعد ما حررنا أكتر من محضر في قسم العجوزة". وقال سامي حسن محامي الملحن حلمي بكر، في تصريحات لـ"التحرير": "حررنا محضرا بالواقعة يوم 22 يوليو برقم 19715 يفيد بتعرض موكلي للضرب والهجوم على شقته، وحتى الآن لم يتم عمل معاينة للشقة، وهناك كسور موجودة بالباب". وقدر