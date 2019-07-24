جريمة

حلمي بكر: البلطجية احتلوا شقتي وطفوا سجاير في إيدي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
الملحن حلمي بكر
الملحن حلمي بكر
اتهم الملحن حلمي بكر طليقته باقتحام شقته في حي المهندسين بالجيزة، مستعينة ببلطجية، وقال في تصريحات لـ"التحرير": "فوجئت بهجوم من البلطجية عليّ بشقتي في المهندسين، أثناء خروجي وبرفقتي طفلتي ريهام، واعتدوا عليّ بالضرب، واحتلوا الشقة بعدما كسروا الأوضة"، مؤكدا أنه تعرض لإصابة في الركبة وخلع بالكتف وحرق في يده متابعا: "كانوا بيطفوا السجاير في إيدي وهما بيحاولوا يخطفوا البنت من إيدي"، مشيرا إلى أنه اتفق مع طليقته على تربية ابنتهما "ريهام" منذ سنتين مقابل مبلغ و"هي ما اقتنعتش، واللي خلاها تعمل كده علشان كانت عايزة تزود المبلغ شوية".
وأكد حلمي بكر، أن "البوليس لسه مجاش يعمل معاينة، بعد ما حررنا أكتر من محضر في قسم العجوزة". وقال سامي حسن محامي الملحن حلمي بكر، في تصريحات لـ"التحرير": "حررنا محضرا بالواقعة يوم 22 يوليو برقم 19715 يفيد بتعرض موكلي للضرب والهجوم على شقته، وحتى الآن لم يتم عمل معاينة للشقة، وهناك كسور موجودة بالباب". وقدر
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شادى-الغزالى-حرب

إخلاء سبيل الناشط شادي الغزالي حرب.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، فى القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامه بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، فيما استأنفت النيابة على القرار،. ومن المقرر أن ينظر الاستئناف غدا، وقررت الجنايات الاثنين الماضي، تأييد إخلاء سبيل الناشط شريف الروبي والمدون محمد أكسجين والمحامي أحمد صبري أبو علم ومحمد خالد ومنى محمود، فى اتهامهما بالقضية ذاتها.
إطلاق نار - أرشيفية

مختل يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شهدت منطقة أحمد حلمي برمسيس، الملاصق لمحطة سكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، سقوط عدد من المصابين، بعدما تمكن مختل عقليا من خطف بندقية آلية من أمين شرطة وقيامه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى صوب المواطنين بموقف أحمد حلمي، وتمكنت القوات من السيطرة عليه عقب إصابته في تبادل لإطلاق النار وضبطه. انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للمكان لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة.
العثور-على-جثمان طفل-في-البحر الصغير-وجار-البحث عن-شقيقه (2)

مأساة بالمنصورة.. العثور على جثة طفل والبحث عن شقيقه

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شقيقين (12 عاما، و15 عاما) من قرية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة، والعثور على جثمان أحدهما غارقا في مياه البحر الصغير ناحية مركز دكرنس، والمبلغ باختفائهما منذ يوم. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد عثور أهالى مدينة دكرنس على جثة طافية ومسجاة على وجهها لطفل بمياه البحر الصغير.
انتحار

بحبة حفظ الغلال.. خلافات تنهي حياة «عريس الدقهلية»

أنهى شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حياته متناولًا حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته ومروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على إنهاء استعدادات الزواج قبل حفل زفافه المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، عن وصول "علي.ع.م - 24 عامًا، ومقيم برمبال الجديدة، مصابا بحالة إعياء شديد وقيء مستمر بداعي التسمم.
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حبس-كلابشات

عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
القبض-على-متهم

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
خطف

خدوه من قلب بيته.. قصة إنقاذ المختطف العجوز

«ابنك مفتري واخد فلوسنا وعايز ياكلها علينا.. طلبنا منه نعمل قاعدة يجيب فيها حد كبير وحكيم وجالنا لوحده، فجلسة الصلح ماتمتش.. بنستأذنك تنزل معانا ورغم إنك والده لكننا راضيين بحكمك.. حضرتك راجل كبير ومحترم وواثقين إنك ماترضاش بالظلم، اتفضل تعالى معانا نقعد فى أى مكان برا واتصل بابنك ييجي تسمع مننا ومنه» هذا الكلام ومزيد من التبجيل لموظف على المعاش يبلغ من العمر 69 سنة، كان كفيلًا لأن يقتنع الرجل بالنزول من منزله مع الغريبين اللذين حضرا لزيارته، دون أن يعلم أنه سيكون أداة انتقام تتعرض للإساءة والإهانة على يد زائريه المتغنيين بالاحترام والتقدير له.
فتاة-الإسكندرية

تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

مظاهرة إلكترونية وحالة من الخوف سيطرت على أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يتضمن صورة لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زُعم اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وبمرور يومين وعقب وصول المنشور للشابين الظاهرين بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت المفاجأة، التى فجرها علاء محمود، قائد الدراجة النارية حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، مؤكدا أن واقعة الخطف ليست صحيحة.
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