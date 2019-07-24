جماهير الزمالك تهاجم محمد إبراهيم في لقاء الإسماعيلي

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

محمد ابراهيم

شنت جماهير نادي الزمالك التي تواجدت في مدرجات استاد بتروسبورت هجومًا شديدًا على محمد إبراهيم لاعب الفريق خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك مع الإسماعيلي التي تقام حاليًّا، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين في الدوري الممتاز، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهتفت جماهير القلعة البيضاء ضد محمد إبراهيم بسبب احتفاظه بالكرة كثيرًا وعدم التركيز أثناء التمرير لزملائه وهو ما أثار غضب الجماهير التي حضرت لمؤازرة الفارس الأبيض في اللقاء.

وتوترت العلاقة بين محمد إبراهيم وجماهير الزمالك منذ فترة بسبب تراجع مستواه وإثارته أكثر من أزمة مع الإدارة بسبب رفضه تمديد عقده إلا بعد الحصول على نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه طارق حامد والتلويح في وجه إدارة النادي بورقة الانتقال لصفوف الأهلي. وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها جماهير الزمالك