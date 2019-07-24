الدرع في الجزيرة.. الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ41

تحرير:علي الزيني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

الأهلي

تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور، بحثًا عن هدف التقدم، الذي جاء في الدقيقة 25، بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من وليد سليمان، اصطدمت بالحائط، وتهيأت أمام علي معلول الذي وضع الكرة داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف. في الشوط الثاني واصل الأهلي سيطرته على مجريات الأمور، وفي الدقيقة

الأهلي سيطر على مجريات الأمور، بحثًا عن هدف التقدم، الذي جاء في الدقيقة 25، بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من وليد سليمان، اصطدمت بالحائط، وتهيأت أمام علي معلول الذي وضع الكرة داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.



في الشوط الثاني واصل الأهلي سيطرته على مجريات الأمور، وفي الدقيقة 63 عزز تقدمه بهدف ثان، بعد هجمة مرتدة أنهاها صالح جمعة بتمريرة رائعة إلى حسين الشحات المنطلق داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة داخل الشباك على يمين أبوالسعود.



في الدقيقة 71، عاد الشحات وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي، بعدما راوغ مدافع المقاولون فاروقا ومرر الكرة بين أقدامه، وأطلق تسديدة متقنة داخل شباك ذئاب الجبل، وفي الدقيقة 90، قلص المقاولون الفارق، عن طريق سيف الدين الجزيري، بتسديدة من داخل المنطقة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي (3-1).