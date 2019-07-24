الزمالك يهزم الإسماعيلي ويشارك في دوري الأبطال

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وتعادل الإسماعيلي عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37 وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47 وعزز عمر السعيد تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 58.

الزمالك سيطر على المباراة منذ البداية واستطاع أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 14 من ركلة جزاء سددها محمود علاء بنجاح ورغم سيطرة الزمالك على المباراة إلا أن الإسماعيلي نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1. مع بداية الشوط الثاني تمكن أحمد زيزو من إحراز الهدف الثاني