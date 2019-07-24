رياضة

مدافع ليفربول يترك معسكر الإعداد بسبب الإصابة

تحرير:محمد جمال ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
كلاين
كلاين
أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الأربعاء، تعرض ناثانييل كلاين لاعب ليفربول لإصابة في الرباط الصليبي، ستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى ستة أشهر، وتعرض صاحب الـ28 عاما للإصابة خلال مواجهة بوروسيا دورتموند وديًّا السبت الماضى والتى انتهت بفوز الفريق الألمانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين للريدز. وسافر كلاين مع الفريق إلى بوسطن للاشتراك فى الفترة الإعدادية للريدز للموسم الجديد، حيث خاض ليفربول مباراة أخرى أمام إشبيلية، لكن اللاعب لم يكمل المعسكر وعاد إلى إنجلترا بعدما كشفت التقارير الطبية طبيعة الإصابة.
وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تعليق مدرب ليفربول، يورجن كلوب، على إصابة اللاعب، قائلا: "ماذا يمكنني القول سوى أننا نشعر جميعا بالأسى لما حدث مع كلاين، كان يتدرب ويلعب بشكل جيد للغاية، كان في حالة مذهلة". وأضاف: "من الواضح أن إصابة من هذا النوع، ليست نبأً جيدًا لأي لاعب، لكن الخلاصة بالنسبة إليه
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سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
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حسين الشحات: قميص الأهلي لا يقدر بثمن

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي على سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2018- 2019، مساء اليوم الأربعاء، وأضاف الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، إن تتويج الفريق بالدوري أغلى من أي أهداف يسجلها، مشيرًا إلى أنه بالطبع يشعر بسعادة خاصة بالمساهمة بالتتويج باللقب. وأشار الشحات إلى أن جميع لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجمهور يستحق اللقب، معلقًا: «150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن».
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مروان محسن عن التتويج بالدوري: بطولة مهمة في وقت مهم

أكد مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أحقية فريقه في التتويج ببطولة الدوري رقم 41، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال مروان محسن عقب انتهاء اللقاء: "أشكر الجماهير التي ساندتنا طوال الموسم رغم ظهورنا في بعض الأوقات بشكل غير جيد، التتويج ببطولة الدوري كان هو هدفنا في الفترة الحالية".
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يورجن كلوب‎

كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
فان-دايك‎

فان دايك يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن الفوز بالكرة الذهبية يعد حلمًا بالنسبة له، ولكنه يفضل دائمًا الفوز بالألقاب مع ليفربول عن أي شيء آخر، ويأتي ذلك بعدما حظى المدافع الأغلى في العالم بموسم استثنائي الموسم الماضي، نجح خلاله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، كما خسر مع منتخب بلاده نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليعد الهولندي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وخلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
محمد-صلاح

تعليقات ساخرة من الجماهير على صورة صلاح بالمايوه

حالة من الغضب والانتقاد اللاذع لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. محمد صلاح ظهر في الصورة عاريًا وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، ما تسبب في ردود فعل غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
فان-دايك‎

فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
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