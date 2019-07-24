حزن على صديق وضائفة.. حكاية 3 حالات انتحار في يوم واحد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

لقي شاب مصرعه بعد انتحاره غرقا بعد قفزه من أعلى كوبري الساحل في منطقة إمبابة بالجيزة، بعد أن تراكمت عليه الديون في الفترة الأخيرة، ما أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة، وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بانتحار شاب من أعلى كوبري الساحل، وانتقلوا على الفور لمكان الواقعة، وتبين قيام شاب يدعى "علي أ." 28 عاما، بإلقاء نفسه في نهر النيل على خلفية مروره بضائقة مالية أدت إلى إصابته بأزمة نفسية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة شمال الجيزة التحقيق.

وفي السياق ذاته أنهى شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حياته متناولًا حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته ومروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على إنهاء استعدادات الزواج قبل حفل زفافه المقرر إقامته مطلع الأسبوع