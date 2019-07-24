حسام عاشور: معادلة بطولات الزمالك لا تهمني

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

حسام عاشور

أعرب حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخ النادي بعد أن تمكن من الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال عاشور خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة "On Sport" إن اللاعبين والجهاز الفني يستحقون التتويج بالدوري، اللاعبون بعد الخروج من البطولة الإفريقية عقدوا العزم على مصالحة الجماهير والتتويج ببطولة الدوري.

وعن رأيه في وصول عدد بطولات الدوري التي حصل عليها عاشور نفس عدد بطولات الزمالك قال: "الأمر لا يهمني على الإطلاق الأهم هو التتويج بالدوري، الجميع يعلم أنني أريد أن أكون أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات في العالم». وأتم: «مبروك للجماهير الحمراء، نأمل في مواصلة حصد البطولات خلال الأيام المقبلة». وتوج