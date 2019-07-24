مروان محسن عن التتويج بالدوري: بطولة مهمة في وقت مهم

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

مروان محسن

أكد مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أحقية فريقه في التتويج ببطولة الدوري رقم 41، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال مروان محسن عقب انتهاء اللقاء: "أشكر الجماهير التي ساندتنا طوال الموسم رغم ظهورنا في بعض الأوقات بشكل غير جيد، التتويج ببطولة الدوري كان هو هدفنا في الفترة الحالية".

وأتم: "بطولة مهمة في وقت مهم، سعداء بالتتويج بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي ونعد الجماهير بمزيد من البطولات". وتُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليٌبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة