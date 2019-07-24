رياضة

مروان محسن عن التتويج بالدوري: بطولة مهمة في وقت مهم

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
مروان محسن
مروان محسن
أكد مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أحقية فريقه في التتويج ببطولة الدوري رقم 41، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال مروان محسن عقب انتهاء اللقاء: "أشكر الجماهير التي ساندتنا طوال الموسم رغم ظهورنا في بعض الأوقات بشكل غير جيد، التتويج ببطولة الدوري كان هو هدفنا في الفترة الحالية".
وأتم: "بطولة مهمة في وقت مهم، سعداء بالتتويج بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي ونعد الجماهير بمزيد من البطولات". وتُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليٌبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة
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سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

حسين الشحات: قميص الأهلي لا يقدر بثمن

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي على سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2018- 2019، مساء اليوم الأربعاء، وأضاف الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، إن تتويج الفريق بالدوري أغلى من أي أهداف يسجلها، مشيرًا إلى أنه بالطبع يشعر بسعادة خاصة بالمساهمة بالتتويج باللقب. وأشار الشحات إلى أن جميع لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجمهور يستحق اللقب، معلقًا: «150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن».
حسام-عاشور

حسام عاشور: معادلة بطولات الزمالك لا تهمني

أعرب حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخ النادي بعد أن تمكن من الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال عاشور خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة "On Sport" إن اللاعبين والجهاز الفني يستحقون التتويج بالدوري، اللاعبون بعد الخروج من البطولة الإفريقية عقدوا العزم على مصالحة الجماهير والتتويج ببطولة الدوري.
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الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

الدرع في الجزيرة.. الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ41

تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.
وليد-ازارو-ورمضان-صبحى

رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حيث جاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي :?
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الأهلي يعلن جاهزية الثلاثي المصاب لموقعة الحسم

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي؛ رمضان صبحي وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم في مران الفريق أمس الاثنين، استعدادًا لموقعة حسم الدوري أمام المقولون العرب، غدًا الأربعاء، وقال طبيب الأهلي إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية، ولم يصدر عنهم أي شكوى عقب نهاية المران. وكان رمضان صبحي ومحمود وحيد قد تعرضا لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في إصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي أمس.
رمضان-صبحى

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة، أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه عن الوجود في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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