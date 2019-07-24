سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

تحرير:أحمد شحاتة ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

سيد عبدالحفيظ

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

وتحدث عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، قائلا: "قلت من زمان خليك بارد وهادئ وقد كان، في النهاية الأهلي بطلا للدوري ومبادئ النادي وراء التتويج، كان الفارق 8 نقاط وحسمنا اللقب قبل نهاية الدوري بمباراة". وواصل: "يوم 24 يناير قبل لقاء المقاصة كنا متأخرين في الترتيب لدينا 27 نقطة، والمتصدر يمتلك 41 نقطة،

وتحدث عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، قائلا: "قلت من زمان خليك بارد وهادئ وقد كان، في النهاية الأهلي بطلا للدوري ومبادئ النادي وراء التتويج، كان الفارق 8 نقاط وحسمنا اللقب قبل نهاية الدوري بمباراة".



وواصل: "يوم 24 يناير قبل لقاء المقاصة كنا متأخرين في الترتيب لدينا 27 نقطة، والمتصدر يمتلك 41 نقطة، وقتها قلت الأهلي سيفوز بالدوري وبعد 6 شهور كنا أبطالا بفضل هويتنا، واجهنا ظروفا صعبة وتحملنا الكثير لكننا نجحنا في الفوز باللقب".



واختتم: "أبارك لجماهير الأهلي بعد التتويج باللقب، وأشكرهم وأشكر مجلس الإدارة واللاعبين.. أنا بطل الدوري يا بيه ومسامح في كل الهجوم اللي اتعرضنا له يا بيه".