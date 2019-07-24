رياضة

سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

تحرير:أحمد شحاتة ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
وتحدث عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، قائلا: "قلت من زمان خليك بارد وهادئ وقد كان، في النهاية الأهلي بطلا للدوري ومبادئ النادي وراء التتويج، كان الفارق 8 نقاط وحسمنا اللقب قبل نهاية الدوري بمباراة". وواصل: "يوم 24 يناير قبل لقاء المقاصة كنا متأخرين في الترتيب لدينا 27 نقطة، والمتصدر يمتلك 41 نقطة،
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حسين الشحات: قميص الأهلي لا يقدر بثمن

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي على سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2018- 2019، مساء اليوم الأربعاء، وأضاف الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، إن تتويج الفريق بالدوري أغلى من أي أهداف يسجلها، مشيرًا إلى أنه بالطبع يشعر بسعادة خاصة بالمساهمة بالتتويج باللقب. وأشار الشحات إلى أن جميع لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجمهور يستحق اللقب، معلقًا: «150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن».
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مروان محسن عن التتويج بالدوري: بطولة مهمة في وقت مهم

أكد مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أحقية فريقه في التتويج ببطولة الدوري رقم 41، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال مروان محسن عقب انتهاء اللقاء: "أشكر الجماهير التي ساندتنا طوال الموسم رغم ظهورنا في بعض الأوقات بشكل غير جيد، التتويج ببطولة الدوري كان هو هدفنا في الفترة الحالية".
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حسام عاشور: معادلة بطولات الزمالك لا تهمني

أعرب حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخ النادي بعد أن تمكن من الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال عاشور خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة "On Sport" إن اللاعبين والجهاز الفني يستحقون التتويج بالدوري، اللاعبون بعد الخروج من البطولة الإفريقية عقدوا العزم على مصالحة الجماهير والتتويج ببطولة الدوري.
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الزمالك يهزم الإسماعيلي ويشارك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وتعادل الإسماعيلي عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37 وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47 وعزز عمر السعيد تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 58.
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الدرع في الجزيرة.. الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ41

تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.
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شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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مفاجأة.. تعديلات في حكام مباراتي الأهلي والزمالك

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل عن تعيين محمد عادل حكما لإدارة المباراة، قبل أن يتراجع ويعلن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء، ويساعده كل من يوسف البساطي وسمير جمال، بالإضافة إلى محمد جمال حكما رابعا، وميدو سلامة وطارق سامي حكما خامسا.
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