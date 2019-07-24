معلول: التتويج بالدوري شيء عادي في الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

علي معلول

يرى علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي أن فريقه عاش أصعب مواسمه الكروية، ولكنه نجح في النهاية بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وقال معلول خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب لقناة ON sport: «لقد قدمنا موسمًا استثنائيًّا من حيث عدد البطولات التي شاركنا فيها، ولكننا معتادون على هذا الأمر، ونجحنا في الإبقاء على درع الدوري هذا الموسم». وأضاف النجم الدولي التونسي: «الدوري بالنسبة لنا شيء عادي، ولكنه مهم لنا بعد وداع البطولة العربية وخسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونسعى للفوز بكأس مصر، وكذلك لقاء القمة الأحد المقبل».

وواصل: «نعد جمهور الأهلي أننا سوف نبذل قصارى جهدنا للفوز بدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، أنا مستمر مع النادي الأهلي في الموسم المقبل وأتمنى أن نحقق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة». وتوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق