أحمد ياسر ريان: مبروك لأعظم نادٍ في الكون

تحرير:علي الزيني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

أحمد ياسر ريان

تغنى أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة، والمعار من صفوف الأهلي، بتتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، حيث نشر لاعب الفريق الساحلي، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مساء اليوم الأربعاء، عقب تتويج الأهلي بالمسابقة المحلية، قائلا: "مبروك لأعظم نادٍ فى الكون".

وتُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، والرابعة على التوالي، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة. تقدم علي معلول