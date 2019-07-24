رياضة

أحمد ياسر ريان: مبروك لأعظم نادٍ في الكون

تحرير:علي الزيني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
تغنى أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة، والمعار من صفوف الأهلي، بتتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، حيث نشر لاعب الفريق الساحلي، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مساء اليوم الأربعاء، عقب تتويج الأهلي بالمسابقة المحلية، قائلا: "مبروك لأعظم نادٍ فى الكون".
وتُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، والرابعة على التوالي، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة. تقدم علي معلول
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فرحة-الاهلى‎ (1)

هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.
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لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
فرحة-الاهلى‎ (6)

مدرب الأهلي يفجر مفاجأة حول المفاوضات مع محمد عواد

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي، أن الفوز ببطولة الدوري الممتاز كان تتويجا لموسم شافق جدا لم ينته حتى الآن، وشهد جهدا كبيرا من كل عناصر منظومة الكرة في الأهلي بداية من اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وكذلك الجماهير الحمراء في كل مكان. وشدد سليمان، خلال تصريحاته عقب المباراة لـ ON sport FM على أن حراس الأهلي لعبوا دورا مهما في هذا التتويج ويهنئهم بشكل خاص على هذه البطولة ، مشيدا بالروح بينهم والتي كانت دافعا لهم جميعا في الظهور الجيد.
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سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يهزم الإسماعيلي ويشارك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وتعادل الإسماعيلي عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37 وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47 وعزز عمر السعيد تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 58.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

الدرع في الجزيرة.. الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ41

تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.
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شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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