بعد الفوز بالدوري.. عمرو السولية يوجه رسالة للجمهور

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

عمرو السولية

أكد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أنه سعيد بلقب الدوري الذي جاء بعد منافسات قوية وموسم شاق للغاية، لذا يعتبر هذا الدوري هو البطولة الأصعب في تاريخ الأهلي". وقال السولية في تصريحاته عقب المباراة لـON sport، تمكنا من الرد على كل من شكك في لاعبي الأهلي، وجماهيرنا منحتنا الدفعة المعنوية للتقدم وتصدر بطولة الدوري رغم الابتعاد عن القمة لفترة طويلة نتيجة كثرة المؤجلات، لهذا نوجه الشكر لجماهيرنا وكذلك الجهاز الفني وإدارة النادي الذين وفروا لنا الثقة المطلوبة للاعبين للظهور الجيد وحصد اللقب في النهاية.

وواصل: «الجميع داخل النادي واجه حربًا شرسة وحملات تشكيك من الكثيرين، وعلى من كانوا يسخرون من الأهلي في الفترة السابقة أن يصمتوا الآن». وتوج الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف،