تعليق مثير من أيمن يونس بعد فوز الأهلي بالدوري
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
ايمن يونس
علق أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قال يونس في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي والمقاولون، إن الأهلي استحق اللقب لأنه نجح في استغلال كل الظروف لصالحه رغم الصعوبات والأزمات التي تعرض لها في بداية الموسم.
وقال يونس: "دلع لاعيبة الزمالك أيضًا ساعد الأهلي في الحصول على البطولة ماينفعش كمية النقط اللي ضاعت من الزمالك لأن اللاعيبة ادلعت في الآخر اللي اكتفى بالكونفيدرالية واللي يعمل كدة ماينفعش يكون لاعب في الزمالك".
تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما
وقال يونس: "دلع لاعيبة الزمالك أيضًا ساعد الأهلي في الحصول على البطولة ماينفعش كمية النقط اللي ضاعت من الزمالك لأن اللاعيبة ادلعت في الآخر اللي اكتفى بالكونفيدرالية واللي يعمل كدة ماينفعش يكون لاعب في الزمالك".
تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.