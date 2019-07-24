رياضة

تعليق مثير من أيمن يونس بعد فوز الأهلي بالدوري

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
ايمن يونس
ايمن يونس
علق أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قال يونس في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي والمقاولون، إن الأهلي استحق اللقب لأنه نجح في استغلال كل الظروف لصالحه رغم الصعوبات والأزمات التي تعرض لها في بداية الموسم.
وقال يونس: "دلع لاعيبة الزمالك أيضًا ساعد الأهلي في الحصول على البطولة ماينفعش كمية النقط اللي ضاعت من الزمالك لأن اللاعيبة ادلعت في الآخر اللي اكتفى بالكونفيدرالية واللي يعمل كدة ماينفعش يكون لاعب في الزمالك". تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما
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هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.
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لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
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مدرب الأهلي يفجر مفاجأة حول المفاوضات مع محمد عواد

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي، أن الفوز ببطولة الدوري الممتاز كان تتويجا لموسم شافق جدا لم ينته حتى الآن، وشهد جهدا كبيرا من كل عناصر منظومة الكرة في الأهلي بداية من اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وكذلك الجماهير الحمراء في كل مكان. وشدد سليمان، خلال تصريحاته عقب المباراة لـ ON sport FM على أن حراس الأهلي لعبوا دورا مهما في هذا التتويج ويهنئهم بشكل خاص على هذه البطولة ، مشيدا بالروح بينهم والتي كانت دافعا لهم جميعا في الظهور الجيد.
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أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان: مبروك لأعظم نادٍ في الكون

تغنى أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة، والمعار من صفوف الأهلي، بتتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، حيث نشر لاعب الفريق الساحلي، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مساء اليوم الأربعاء، عقب تتويج الأهلي بالمسابقة المحلية، قائلا: "مبروك لأعظم نادٍ فى الكون".
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (6)

معلول: التتويج بالدوري شيء عادي في الأهلي

يرى علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي أن فريقه عاش أصعب مواسمه الكروية، ولكنه نجح في النهاية بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وقال معلول خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب لقناة ON sport: «لقد قدمنا موسمًا استثنائيًّا من حيث عدد البطولات التي شاركنا فيها، ولكننا معتادون على هذا الأمر، ونجحنا في الإبقاء على درع الدوري هذا الموسم». وأضاف النجم الدولي التونسي: «الدوري بالنسبة لنا شيء عادي، ولكنه مهم لنا بعد وداع البطولة العربية وخسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونسعى للفوز بكأس مصر، وكذلك لقاء القمة الأحد المقبل».
سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يهزم الإسماعيلي ويشارك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وتعادل الإسماعيلي عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37 وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47 وعزز عمر السعيد تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 58.
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