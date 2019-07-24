تعليق مثير من أيمن يونس بعد فوز الأهلي بالدوري

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

ايمن يونس

علق أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قال يونس في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي والمقاولون، إن الأهلي استحق اللقب لأنه نجح في استغلال كل الظروف لصالحه رغم الصعوبات والأزمات التي تعرض لها في بداية الموسم.

وقال يونس: "دلع لاعيبة الزمالك أيضًا ساعد الأهلي في الحصول على البطولة ماينفعش كمية النقط اللي ضاعت من الزمالك لأن اللاعيبة ادلعت في الآخر اللي اكتفى بالكونفيدرالية واللي يعمل كدة ماينفعش يكون لاعب في الزمالك". تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما