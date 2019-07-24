سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صندوق النقد: جاهزون للدخول في برنامج إصلاح جديد مع مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
بعد ساعات من إعلانه الموافقة على منح مصر الشريحة الخامسة والأخيرة، أبدى صندوق النقد الدولي، استعداده لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وشعبها، في سعيهما المستمر لتحقيق تحول في الاقتصاد، من أجل تحقيق نمو مرتفع واحتوائي وخلق فرص العمل، في حال قررت طلب الدخول في برنامج جديد لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي مع مصر الذي بدأ في 2016 لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي، وذلك خلال رده على الأسئلة الموجهة له على موقع الصندوق الرسمي.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه "في المرحلة الراهنة تُعطى الأولوية لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير". وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق - في وقت سابق اليوم - على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار
اقرأ المزيد
صندوق-النقد-الدولى

الدفعة الأخيرة.. صندوق النقد يوافق على صرف ملياري جنيه لمصر

وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار، وأدرج مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد مصر الأسبوع الماضي، على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة وإتاحة الشريحة السادسة والأخيرة من القرض. وفي مايو الماضي، زارت بعثة صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار.
سحر-نصر

كيف أصبحت مصر أكبر متلقّ للاستثمار الأجنبي بإفريقيا؟

أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2018، بحسب تصريحات جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، ما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا. وأكد زان أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية سجل نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% على العام السابق له 2017، لافتا إلى أن مصر ظلت الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تعلن إطلاق منظومة التحول الرقمي الشهر المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من بداية شهر أغسطس المقبل، والتي يتم عن طريقها إتاحة مجموعة من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيا. وأكد مدبولي، أن تلك المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية.
وزير-الاتصالات-عمرو طلعت-مع-محافظ-جنوب-سيناء‎ (1)

وزير الاتصالات يبحث التحضيرات لمؤتمر WRC بشرم الشيخ

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. حضر الاجتماع المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور عمرو بدوي رئيس المؤتمر، والدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الخارجية-سامح-شكري-يستقبل-نائب-رئيس-غرفة-التجارة-الأمريكية (1)

وزير الخارجية يدعو إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية مايرون برليليانت، وتناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. ودعا شكري إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، في ظل الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي تتيحها السوق المصرية، التي تعكس المناخ الاستثماري الذي هيأته الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بالترحيب بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
صندوق-النقد-الدولي

بعد رفع الوقود| هل يصرف صندوق النقد الشريحة الأخيرة؟

رفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار الوقود والتي تعد الزيادة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبموجب هذا البرنامج التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية وحصلت من خلالها على 10 مليارات دولار مقسمة على 5 شرائح. وتوقع أحمد كوجك نائب وزير المالية، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن هذا يتوقف على حسب مواعيد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
بنزين

بالأرقام.. متوسط الزيادات في أسعار المواد البترولية

تعد الزيادة الحالية الرابعة والأخيرة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، منذ نوفمبر عام 2016، حين رفعت الحكومة أسعار الوقود، وأعلنت الحكومة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كريستين-لاجارد (3)

لاجارد تتنحى عن منصب مدير صندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org