نكشف تفاصيل «خناقة» عزمي وحافظ في معسكر الزمالك
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
أمير عزمي وخالد جلال
علم التحرير السبب وراء عدم ظهور أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك وأيمن حافظ المدير الإداري، على مقاعد الجهاز الفني خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره الإسماعيلي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت والمؤجلة من منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث كشف مصدر بنادي الزمالك أن رئيس النادي قرر منع الثنائي من التواجد مع الجهاز الفني بعد علمه بوقوع مشاجرة بينهما مساء الثلاثاء داخل معسكر الفريق استعدادا للقاء الدراويش.
وأوضح المصدر أن رئيس نادي الزمالك أبلغ خالد جلال المدير الفني للفريق باستبعاد الثنائي من المعسكر خاصة أن المشاجرة وقعت أمام اللاعبين وتدخل أفراد الجهاز الفني لاحتواء الأزمة حتى لا تتطور الأمور بين المدرب المساعد والمدير الإداري.
وكشف المصدر أن رئيس الزمالك يدرس استبعاد أمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني
وأوضح المصدر أن رئيس نادي الزمالك أبلغ خالد جلال المدير الفني للفريق باستبعاد الثنائي من المعسكر خاصة أن المشاجرة وقعت أمام اللاعبين وتدخل أفراد الجهاز الفني لاحتواء الأزمة حتى لا تتطور الأمور بين المدرب المساعد والمدير الإداري.
وكشف المصدر أن رئيس الزمالك يدرس استبعاد أمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني نهائيًّا بعد تطاوله على أيمن حافظ أمام اللاعبين.
وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز أهداف الزمالك محمود علاء وأحمد زيزو وعمر السعيد بينما أحرز هدف الإسماعيلي شيلونجو، بهذا الفوز وصل رصيد الزمالك إلى 72 نقطة يحتل بها المركز الثاني وضمن المشاركة بدوري الأبطال.