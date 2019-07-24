نكشف تفاصيل «خناقة» عزمي وحافظ في معسكر الزمالك

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

أمير عزمي وخالد جلال

علم التحرير السبب وراء عدم ظهور أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك وأيمن حافظ المدير الإداري، على مقاعد الجهاز الفني خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره الإسماعيلي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت والمؤجلة من منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث كشف مصدر بنادي الزمالك أن رئيس النادي قرر منع الثنائي من التواجد مع الجهاز الفني بعد علمه بوقوع مشاجرة بينهما مساء الثلاثاء داخل معسكر الفريق استعدادا للقاء الدراويش.

وأوضح المصدر أن رئيس نادي الزمالك أبلغ خالد جلال المدير الفني للفريق باستبعاد الثنائي من المعسكر خاصة أن المشاجرة وقعت أمام اللاعبين وتدخل أفراد الجهاز الفني لاحتواء الأزمة حتى لا تتطور الأمور بين المدرب المساعد والمدير الإداري. وكشف المصدر أن رئيس الزمالك يدرس استبعاد أمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني