مدرب الأهلي يفجر مفاجأة حول المفاوضات مع محمد عواد

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

الاهلي

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي، أن الفوز ببطولة الدوري الممتاز كان تتويجا لموسم شافق جدا لم ينته حتى الآن، وشهد جهدا كبيرا من كل عناصر منظومة الكرة في الأهلي بداية من اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وكذلك الجماهير الحمراء في كل مكان. وشدد سليمان، خلال تصريحاته عقب المباراة لـ ON sport FM على أن حراس الأهلي لعبوا دورا مهما في هذا التتويج ويهنئهم بشكل خاص على هذه البطولة ، مشيدا بالروح بينهم والتي كانت دافعا لهم جميعا في الظهور الجيد.

وحول ما تردد مؤخرا عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم محمد عواد حارس الإسماعيلي، قال سليمان: «عواد حارس كبير، لكن الأهلي يمتلك حراس كثيرين وكلهم على مستوى عالي للغاية بداية من محمد الشناوي حارس المنتخب الأول والذي أشاد به الجميع في أمم إفريقيا، وكذلك علي لطفي وشريف إكرامي عندما شاركا في أوقات صعبة