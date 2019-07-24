لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

لاسارتى

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .

وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف المدير الفني في تصريحات صحفية بعد المباراة: "عقدي مستمر مع النادي الأهلي، وسوف أستمر



وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وأضاف المدير الفني في تصريحات صحفية بعد المباراة: "عقدي مستمر مع النادي الأهلي، وسوف أستمر في تدريب الفريق للموسم الجديد، لم أتحدث عن صفقات أو ملف اللاعبين الراحلين، كل اجتماعتنا كانت تنصب على الفوز الدوري، وفزنا به وسنبدأ في هذا الملفات خلال الساعات القادمة".



وعن رايه في تألق حسين الشحات رد لاسارتي: "لقد كان مميزًا في مباراة المقاولون العرب اليوم، أنا سعيد لتسجيله هدفين وأتمنى أن يكون ذلك حافزا له في الفترة القادمة".



