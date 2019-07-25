هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

الأهلي

حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.

وشدد يوسف على أن كل فرد داخل النادي تعب وبذل مجهودًا كبيرًا حتى اللاعبين الذين لم يشاركوا وتعرضوا لإصابات طويلة، وكذلك دور مجلس إدارة النادي الذي وفر كل شئ يحتاجه الفريق، ودائما فريق الكرة هو درع النادي في كل المواقف التي يمر بها. ونفى يوسف فكرة أن يخوض الأهلي مواجهة الزمالك المقبلة بالاحتياطي، بعد