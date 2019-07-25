رياضة

هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
الأهلي
الأهلي
حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.
وشدد يوسف على أن كل فرد داخل النادي تعب وبذل مجهودًا كبيرًا حتى اللاعبين الذين لم يشاركوا وتعرضوا لإصابات طويلة، وكذلك دور مجلس إدارة النادي الذي وفر كل شئ يحتاجه الفريق، ودائما فريق الكرة هو درع النادي في كل المواقف التي يمر بها. ونفى يوسف فكرة أن يخوض الأهلي مواجهة الزمالك المقبلة بالاحتياطي، بعد
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لاسارتى (1)

لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
فرحة-الاهلى‎ (6)

مدرب الأهلي يفجر مفاجأة حول المفاوضات مع محمد عواد

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي، أن الفوز ببطولة الدوري الممتاز كان تتويجا لموسم شافق جدا لم ينته حتى الآن، وشهد جهدا كبيرا من كل عناصر منظومة الكرة في الأهلي بداية من اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وكذلك الجماهير الحمراء في كل مكان. وشدد سليمان، خلال تصريحاته عقب المباراة لـ ON sport FM على أن حراس الأهلي لعبوا دورا مهما في هذا التتويج ويهنئهم بشكل خاص على هذه البطولة ، مشيدا بالروح بينهم والتي كانت دافعا لهم جميعا في الظهور الجيد.
امير-عزمى-خالد- جلال

نكشف تفاصيل «خناقة» عزمي وحافظ في معسكر الزمالك

علم التحرير السبب وراء عدم ظهور أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك وأيمن حافظ المدير الإداري، على مقاعد الجهاز الفني خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره الإسماعيلي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت والمؤجلة من منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث كشف مصدر بنادي الزمالك أن رئيس النادي قرر منع الثنائي من التواجد مع الجهاز الفني بعد علمه بوقوع مشاجرة بينهما مساء الثلاثاء داخل معسكر الفريق استعدادا للقاء الدراويش.
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لاسارتى (1)

لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

حسين الشحات: قميص الأهلي لا يقدر بثمن

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي على سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2018- 2019، مساء اليوم الأربعاء، وأضاف الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، إن تتويج الفريق بالدوري أغلى من أي أهداف يسجلها، مشيرًا إلى أنه بالطبع يشعر بسعادة خاصة بالمساهمة بالتتويج باللقب. وأشار الشحات إلى أن جميع لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجمهور يستحق اللقب، معلقًا: «150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن».
حسام-عاشور

حسام عاشور: معادلة بطولات الزمالك لا تهمني

أعرب حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخ النادي بعد أن تمكن من الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وقال عاشور خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة "On Sport" إن اللاعبين والجهاز الفني يستحقون التتويج بالدوري، اللاعبون بعد الخروج من البطولة الإفريقية عقدوا العزم على مصالحة الجماهير والتتويج ببطولة الدوري.
عدلي-القيعي

القيعي: مستوى التحكيم يؤكد أن الدوري مازال في الملعب

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، مازال في الملعب، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بعدم التعجل في الاحتفال في الفوز باللقب؛ لأن الأمور ليست سهلة على حد وصفه. وأوضح القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن الفريق الأحمر قضى فترة من الراحة، ثم خاض فترة إعداد خارجية، والأمور ستختلف في كل شيء عما كانت عليه قبل التوقف على كل المستويات فنيًّا ومعنويًّا وذهنيًّا.
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