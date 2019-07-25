خلاف على الهواء في برنامج الزمالك بسبب ضياع الدوري

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ ص

الزمالك

يرى مدحت عبد الهادي، مدافع نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو من خسر لقب الدوري المصري هذا الموسم، بينما لم يفز الأهلي بالبطولة وفقا لأفضليته، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستويات هي الأفضل هذا الموسم بصرف النظر عن الثلاث مباريات الأخيرة التي سقط فيها في فخ التعادل. وأضاف عبد الهادي، خلال تواجده في حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «كنت واثقًا بأن الزمالك إذا تمكن من الفوز على الجونة سيفوز بالدوري، لكنه لم يتمكن من حصد الثلاث نقاط أمام الفريق الساحلي».

وتابع: «الجونة قدم أمام الزمالك مستوى قوي للغاية لم يقدمه طوال الموسم»، قبل أن يقاطعه طارق يحيى لاعب الأبيض السابق قائلًا: «أختلف معم لأن الزمالك هو الذي أضاع لقب الدوري وليس الجونة، أين كان اللاعبون في تلك المباراة ولماذا لم يحققوا الفوز لفريقهم؟». وواصل يحيي: «كنت موجودًا