رياضة

خلاف على الهواء في برنامج الزمالك بسبب ضياع الدوري

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ ص
الزمالك
الزمالك
يرى مدحت عبد الهادي، مدافع نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو من خسر لقب الدوري المصري هذا الموسم، بينما لم يفز الأهلي بالبطولة وفقا لأفضليته، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستويات هي الأفضل هذا الموسم بصرف النظر عن الثلاث مباريات الأخيرة التي سقط فيها في فخ التعادل. وأضاف عبد الهادي، خلال تواجده في حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «كنت واثقًا بأن الزمالك إذا تمكن من الفوز على الجونة سيفوز بالدوري، لكنه لم يتمكن من حصد الثلاث نقاط أمام الفريق الساحلي».
وتابع: «الجونة قدم أمام الزمالك مستوى قوي للغاية لم يقدمه طوال الموسم»، قبل أن يقاطعه طارق يحيى لاعب الأبيض السابق قائلًا: «أختلف معم لأن الزمالك هو الذي أضاع لقب الدوري وليس الجونة، أين كان اللاعبون في تلك المباراة ولماذا لم يحققوا الفوز لفريقهم؟». وواصل يحيي: «كنت موجودًا
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إكرامي: متمسك بالبقاء في الأهلي.. وأهنئ الشناوي

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، قائلًا: «رفضت الرحيل من النادي في وقت سابق، لأنه صاحب الأولوية دائمًا بالنسبة لي». وأضاف إكرامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «تاريخي إتعمل واسمي كبر في النادي ده، وعلاقتي قوية مع الأهلي ولم أفكر في الرحيل تمامًا حتى لو كانت هناك فرص كبيرة للرحيل والتي قد تمنح فرصة المشاركة مع المنتخب أو غيره من الفرص، متمسك بالاستمرار في الأهلي».
حميد احداد

رسميًا.. الرجاء المغربي يعلن عن تعاقده مع أحداد

أعلن نادي الرجاء المغربي عبر موقعه الرسمي وحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعاقده مع حميد أحداد لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي عقب انتهاء الإعارة، وأكد النادي أن التوقيع مع أحداد جاء بعد أن توصل مسؤلي الرجاء لاتفاق نهائي مع إدارة الزمالك مساء أمس وحرصت جماهير الفريق المغربي على الترحيب باللاعب الذي يعد خامس صفقة للرجاء بعد محسن متولي و فابريس نجوما و ساليف كوليبالي و عمر العرجون
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نكشف سر زيارة هاني أبوريدة لتركي آل الشيخ

من جديد عاد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لإثارة الجدل من حوله، بعدما قام بزيارة مفاجئة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في الأيام الماضية عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي خرج منها المنتخب من دور الـ16، بالخسارة من جنوب أفريقيا. وزاد من الجدل التعليق الذي كتبه تركي آل الشيخ على الصورة التي جمعته مع أبوريدة ومحمد جمال العاصي دفاعاً عن ابوريدة، حيث علق قائلأً:" شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة.. أقوى شخصية عربية في الفيفا.. أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة ".
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محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
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عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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