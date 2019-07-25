رياضة

نكشف سر زيارة هاني أبوريدة لتركي آل الشيخ

علامات استفهام عديدة آثارتها زيارة هاني أبوريدة للمستشار تركي آل الشيخ، خاصة أنها جاءت بعد تقديمه استقالته من اتحاد الكرة إثر فشل المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص
هاني ابوريدة
هاني ابوريدة
من جديد عاد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لإثارة الجدل من حوله، بعدما قام بزيارة مفاجئة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في الأيام الماضية عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي خرج منها المنتخب من دور الـ16، بالخسارة من جنوب أفريقيا. وزاد من الجدل التعليق الذي كتبه تركي آل الشيخ على الصورة التي جمعته مع أبوريدة ومحمد جمال العاصي دفاعاً عن ابوريدة، حيث علق قائلأً:" شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة.. أقوى شخصية عربية في الفيفا.. أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة ".
  المشهد الأول زيارة أبوريدة في هذه المرحلة للمستشار تركي آل الشيخ بعد الأزمات التى شهدها معسكر المنتخب الوطني والخروج المهين من بطولة أفريقيا، و الإستقالة التي تقدم بها ثم عودته للظهور ومحاولة تجميل صورته أمام الرأي العام، بمجموعة الحوارات التي أجراها هاني رمزي في فندق ماريوت بتعليمات من أبوريدة،
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حميد احداد

رسميًا.. الرجاء المغربي يعلن عن تعاقده مع أحداد

أعلن نادي الرجاء المغربي عبر موقعه الرسمي وحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعاقده مع حميد أحداد لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي عقب انتهاء الإعارة، وأكد النادي أن التوقيع مع أحداد جاء بعد أن توصل مسؤلي الرجاء لاتفاق نهائي مع إدارة الزمالك مساء أمس وحرصت جماهير الفريق المغربي على الترحيب باللاعب الذي يعد خامس صفقة للرجاء بعد محسن متولي و فابريس نجوما و ساليف كوليبالي و عمر العرجون
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هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.
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لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
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بعد تهديدات نقل مقر الكاف.. هاني أبوريدة يلعب بالنار

"الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرًا محتومًا حتى نستسلم له، لكنه مرض يحتاج إلى علاج"، بهذه الكلمات جاء تعليق أحمد ولد يحيى رئيس اتحاد الكرة الموريتاني على حال اللعبة في بلاده قبل سنوات ليست بالبعيدة، فقد كانت تعاني من ضعف الإمكانيات وتم تطويع هذه الإمكانيات وتطويرها بعد تخطيط محكم، لتصبح الدولة صاحبة التطور الأبرز في الكرة الإفريقية، منتخب موريتانيا الذي ظهر بشكل مميز في مرحلة دور المجموعات في كان 2019 وتوقع له الكثيرون الصعود للدور الثاني، لم يتأهل وخطف منه المنتخب التونسي بطاقة التأهل بفارق نقطة واحدة.
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لماذا يرفض هاني رمزي التعامل كرجل في الخمسين من عمره؟

الملاكم الشهير محمد علي كلاي أعظم الملاكمين الذين شهدتهم حلبات الملاكمة، وصاحب لقب رياضي القرن الماضي، يقول: "الرجل الذي يرى العالم وهو في الخمسين من عمره بنفس النظرة كما كان في عمر العشرين، أهدر ثلاثين عامًا بلا فائدة"، ربما تكون هذه المقولة هي أكثر ما ينطبق على التصريحات التي خرج بها هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أمس وحاول من خلالها تجميل صورته أمام الرأي العام بعد فضيحة خروج المنتخب من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب جنوب إفريقيا عقب الخسارة بهدف دون رد.
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الكاف يشتعل.. خطابات نارية بين أحمد أحمد ومصطفى فهمي

تفجرت أزمة كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد رفض الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد توجيه دعوة لمصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد وعضوه الفخري الحالي لحضور الجلسة المقبلة للجمعية العامة. البداية جاءت من مصطفى فهمي وعدم إرسال دعوة له لحضور الجمعية العامة مؤكدا أنه يتمنى أن يكون عدم وصول دعوة له جاء بسبب أن السكرتير العام الجديد للكاف لا يعرف كيف تدار الأمور في مثل هذه المناسبات، وبرر رئيس الكاف ذلك القرار بعدة نقاط جاء أبرزها أن الحالة السيئة للاتحاد التي تحدث عنها فهمي تعود بالأساس لطريقة إدارته على مدار سنوات ماضية.
الاتحاد-الافريقي‎

صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
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