نكشف سر زيارة هاني أبوريدة لتركي آل الشيخ

علامات استفهام عديدة آثارتها زيارة هاني أبوريدة للمستشار تركي آل الشيخ، خاصة أنها جاءت بعد تقديمه استقالته من اتحاد الكرة إثر فشل المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص

هاني ابوريدة

من جديد عاد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لإثارة الجدل من حوله، بعدما قام بزيارة مفاجئة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في الأيام الماضية عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي خرج منها المنتخب من دور الـ16، بالخسارة من جنوب أفريقيا. وزاد من الجدل التعليق الذي كتبه تركي آل الشيخ على الصورة التي جمعته مع أبوريدة ومحمد جمال العاصي دفاعاً عن ابوريدة، حيث علق قائلأً:" شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة.. أقوى شخصية عربية في الفيفا.. أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة ".

المشهد الأول زيارة أبوريدة في هذه المرحلة للمستشار تركي آل الشيخ بعد الأزمات التى شهدها معسكر المنتخب الوطني والخروج المهين من بطولة أفريقيا، و الإستقالة التي تقدم بها ثم عودته للظهور ومحاولة تجميل صورته أمام الرأي العام، بمجموعة الحوارات التي أجراها هاني رمزي في فندق ماريوت بتعليمات من أبوريدة،