نكشف سر زيارة هاني أبوريدة لتركي آل الشيخ
علامات استفهام عديدة آثارتها زيارة هاني أبوريدة للمستشار تركي آل الشيخ، خاصة أنها جاءت بعد تقديمه استقالته من اتحاد الكرة إثر فشل المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص
هاني ابوريدة
من جديد عاد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لإثارة الجدل من حوله، بعدما قام بزيارة مفاجئة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في الأيام الماضية عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي خرج منها المنتخب من دور الـ16، بالخسارة من جنوب أفريقيا.
وزاد من الجدل التعليق الذي كتبه تركي آل الشيخ على الصورة التي جمعته مع أبوريدة ومحمد جمال العاصي دفاعاً عن ابوريدة، حيث علق قائلأً:" شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة.. أقوى شخصية عربية في الفيفا.. أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة ".
المشهد الأول
زيارة أبوريدة في هذه المرحلة للمستشار تركي آل الشيخ بعد الأزمات التى شهدها معسكر المنتخب الوطني والخروج المهين من بطولة أفريقيا، و الإستقالة التي تقدم بها ثم عودته للظهور ومحاولة تجميل صورته أمام الرأي العام، بمجموعة الحوارات التي أجراها هاني رمزي في فندق ماريوت بتعليمات من أبوريدة،
المشهد الأول
زيارة أبوريدة في هذه المرحلة للمستشار تركي آل الشيخ بعد الأزمات التى شهدها معسكر المنتخب الوطني والخروج المهين من بطولة أفريقيا، و الإستقالة التي تقدم بها ثم عودته للظهور ومحاولة تجميل صورته أمام الرأي العام، بمجموعة الحوارات التي أجراها هاني رمزي في فندق ماريوت بتعليمات من أبوريدة، كي يتم تغيير قبلة الأزمات والمشكلات الفنية كلها تجاه خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي.
المشهد الثاني
جاء الدور على التصريحات التي فجرها أحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي، في كونجرس الكاف الذي أقيم في نفس الفندق بالقاهرة وصدر خلالها أزمة جديدة لوزير الرياضة دكتور أشرف صبحى تتعلق بنقل مقر الكاف من مصر.
رئيس الكاف لعب دور البطولة وهدد بنقل المقر خارج مصر، بسبب استياء بعض أعضاء المكتب التنفيذي من عدم معاملة الكاف والعاملين به كجهة دبلوماسية، وقال أحمد أحمد في كلمته:"العاملون في الكاف لا يحصلون على تأشيرة عمل ويلجؤون إلى التأشيرات السياحية"، ورد عليه أبوريدة بصفته عضو المكتب التنفيذي للكاف، بأن الأمر يستوجب موافقة برلمانية في مصر.
المشهد الثالث
تمثل في تهديدات أبوريدة نفسه الذي اصدر بيانأً كشف خلاله عن ملاحقة المتجاوزين في حقه وجاء نص البيان كالتالي:
" أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي أنه آثر الصمت خلال الفترة الماضية تقديرا للمهمة الوطنية التي جمعتنا كلنا لإنجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي تكللت بالنجاح الكبير ، إضافة إلى إيمانه بحق النقد وضرورته لأي عمل حتى يتمكن القائمون عليه من إصلاح أي خطأ وتلافي سلبياته.
إلا أن فريقه القانوني لاحظ تجاوزا من البعض تحول به الحديث من ناصية النقد إلى دائرة الاتهام التي تستوجب المساءلة القانونية ما لم يقدم صاحبها الدليل على اتهاماته.
وقال عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف أنه لا يمثل نفسه ، وبالتالي فقد وجه فريقه القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة كل من تجرأ على اتهامه دون سند بعيدا عن أخلاقيات النقد المنصوص عليها في مواثيق الشرف ، لتكون ساحات المحاكم هي المكان الوحيد والمناسب لمن يتصور أن من حقه طعن الناس بلا دليل وغير مقدر أنه بذلك وقع في دائرة المحظور قانونا".
المشهد الأخير
الصورة التي ظهر فيها أبوريدة ضيفًا على تركي آل شيخ في السعودية تم تفسيرها من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها محاولة جديدة من محاولات رئيس اتحاد الكرة السابق لإنقاذ نفسه بعدما اضطر لتقديم استقالته عقب فشله الذريع في إدارة ملف كرة القدم في مصر منذ توليه رئاسة اتحاد الكرة المصري.
أبوريدة من الواضح أنه لم يجد أمامه مفراً لذا راح يطلب وساطة تركي آل الشيخ من أجل العودة لإدارة المشهد الكروي مرة أخرى، في ظل عدم الوصول إلى قرارات تكشف عن كيف تدار كرة القدم المصرية في المرحلة المقبلة.
المؤشرات تؤكد أن الاتحاد الدولي لن يوافق على إقامة انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس إدارة جديد، وأنه قد يصر على استمرار ثروت سويلم مديراً تنفيذاً تخول له كل الصلاحيات لإدارة اللعبة لمدة ثلاثة أشهر، وقتها سيكون أبوريدة هو بطل هذا المشهد من خارج الجبلاية.