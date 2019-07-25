رسميًا.. الرجاء المغربي يعلن عن تعاقده مع أحداد

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص

حميد احداد

أعلن نادي الرجاء المغربي عبر موقعه الرسمي وحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعاقده مع حميد أحداد لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي عقب انتهاء الإعارة، وأكد النادي أن التوقيع مع أحداد جاء بعد أن توصل مسؤلي الرجاء لاتفاق نهائي مع إدارة الزمالك مساء أمس وحرصت جماهير الفريق المغربي على الترحيب باللاعب الذي يعد خامس صفقة للرجاء بعد محسن متولي و فابريس نجوما و ساليف كوليبالي و عمر العرجون

ولم يكشف النادي عن القيمة المادية للصفقة في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير مغربية أن استعارة لمدة موسم أحداد ستكلف خزينة الرجاء 700 ألف دولار مع وجود بند في العقد يتيح للفريق المغربي شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة.كان أحداد قد انضم لصفوف الزمالك مطلع الموسم المنقضي قادما من صفوف فريق الدفاع الجديد المغربي