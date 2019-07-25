رياضة

رسميًا.. الرجاء المغربي يعلن عن تعاقده مع أحداد

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص
حميد احداد
حميد احداد
أعلن نادي الرجاء المغربي عبر موقعه الرسمي وحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعاقده مع حميد أحداد لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي عقب انتهاء الإعارة، وأكد النادي أن التوقيع مع أحداد جاء بعد أن توصل مسؤلي الرجاء لاتفاق نهائي مع إدارة الزمالك مساء أمس وحرصت جماهير الفريق المغربي على الترحيب باللاعب الذي يعد خامس صفقة للرجاء بعد محسن متولي و فابريس نجوما و ساليف كوليبالي و عمر العرجون
ولم يكشف النادي عن القيمة المادية للصفقة في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير مغربية أن استعارة لمدة موسم أحداد ستكلف خزينة الرجاء 700 ألف دولار مع وجود بند في العقد يتيح للفريق المغربي شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة.كان أحداد قد انضم لصفوف الزمالك مطلع الموسم المنقضي قادما من صفوف فريق الدفاع الجديد المغربي
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نكشف سر زيارة هاني أبوريدة لتركي آل الشيخ

من جديد عاد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لإثارة الجدل من حوله، بعدما قام بزيارة مفاجئة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في الأيام الماضية عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي خرج منها المنتخب من دور الـ16، بالخسارة من جنوب أفريقيا. وزاد من الجدل التعليق الذي كتبه تركي آل الشيخ على الصورة التي جمعته مع أبوريدة ومحمد جمال العاصي دفاعاً عن ابوريدة، حيث علق قائلأً:" شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة.. أقوى شخصية عربية في الفيفا.. أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة ".
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هل يلعب الأهلي «القمة» بالبدلاء؟ محمد يوسف يرد

حرص محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريقه والجماهير الحمراء ومجلس إدارة النادي على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز التي يراها الأهم والأغلى في تاريخ بطولات الأهلي، نظرا للصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال موسم طويل وشاق للغاية.? وشدد يوسف، خلال تصريحاته لـON sport، أنه شخصيا يعتبر هذه البطولة هي الأهم والأغلى في حياته نظرا لما مر به شخصيا طوال الموسم وتوليه أكثر من مهمة، كمدير للكرة ومدرب عام مع كارتيرون ثم عمل كمدير فني بعد رحيل الفرنسي، قبل أن يعود مرة أخرى للمدرب العام مع لاسارتي.
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لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
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السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
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مهاجم الزمالك ينتقل إلى الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن انتقال حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق الرجاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت قناة «الرياضية» المغربية التابعة للتليفزيون الحكومي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أحداد سيرتدي قميص الرجاء في الموسم المقبل على سبيل الإعارة»، وكان سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء، قد قال في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لضم اللاعب.
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عماد السيد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الدراويش

يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بترو سبورت، بالتجمع الخامس، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، فوز أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين، أحرزهما عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكان يدير اللقاء الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، وكان حينها السويسري كريستيان جروس مدربًا للزمالك، فيما كان البليجيكي سيدومير يانيفسكي مدربًا للدراويش.
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