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مصادر: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ ص
السبسي
السبسي
أفادت مصادر إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، بحسب قناة "الحرة". وكان السبسي (93 عاما) قد دخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.
وأثارت الحالة الصحية للرئيس السبسي جدلا وسط الطبقة السياسية، خصوصا وأنه لم يظهر إعلاميا منذ وعكته الأولى إلا في مناسبتين، الأولى في الخامس من يوليو، عندما نشرت رئاسة الجمهورية فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطمين الرأي العام المحلي حول صحته، وقدرته على الاضطلاع بمهامه على رأس الدولة.وكانت المناسبة
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الجيش السوداني

بعد فشل الانقلاب.. رئيس جديد لأركان الجيش السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، تكليف الفريق أول محمد عثمان بمنصب، رئيس أركان الجيش السوداني، خلفا للفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، المتهم في محاولة انقلاب على المجلس العسكري، هو وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بحسب بيان للقوات المسلحة، أكدت فيه أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
المتظاهرون والجيش السوداني

بيان رسمي.. الجيش السوداني يكشف تفاصيل الانقلاب الفاشل

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تزعمها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، موضحة أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
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انقلاب رابع يكشف غضب «الإخوان» من اتفاق السودان

"عام الانقلابات في السودان"، هكذا يمكن أن يطلق على 2019 في هذا البلد الذي شهد العديد من الأحداث، بدأت بثورة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، وتلا ذلك العديد من الانقلابات الفاشلة وسط أزمات عدة توالت بعد رحيل البشير وتولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية في البلاد، والذي تسبب في أزمة مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي وتطالب بسلطة مدنية للبلاد، فبعد إطاحة الجيش من رئاسة البلاد، وإعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل البشير واعتقاله، شهد السودان عددا من المحاولات الانقلابية الفاشلة خلال ثلاثة شهور.
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الجيش اليمني: الحسم العسكري السبيل لإعادة الشرعية

صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات القتل الممنهج، الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية، إذ أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات: الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.
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اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بثورة 23 يوليو

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعدة برقيات تهنئة لرموز الدولة بمناسبة الاحتفالات بثوةر 23 يوليو المجيدة، استهلها ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وجاء في البرقية: «بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد». وأضافت البرقية: «الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور».
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تكريم وعروض عسكرية.. السيسي في تخريج ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد البطل رقيب/ أحمد محمد عبد العظيم، الذى نال الشهادة فى الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعة جديدة من خيرة شباب مصر، بعد أن تم إعدادهم علميًّا وعسكريًّا وبدنيًّا، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.
الملك سلمان ورئيس تونس

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
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بعد مغادرته المستشفى.. السبسي يمدد الطورائ في تونس

في أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن السبسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد. ذكرت ذلك الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم". وأوضحت قرقاش أن "السبسي سيمضي، أيضا، على الأمر المتعلق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل". وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "فيسبوك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج أمس الإثنين 1 يوليو، بعد تعافيه.
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