مصادر: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ ص

السبسي

أفادت مصادر إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، بحسب قناة "الحرة". وكان السبسي (93 عاما) قد دخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.

وأثارت الحالة الصحية للرئيس السبسي جدلا وسط الطبقة السياسية، خصوصا وأنه لم يظهر إعلاميا منذ وعكته الأولى إلا في مناسبتين، الأولى في الخامس من يوليو، عندما نشرت رئاسة الجمهورية فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطمين الرأي العام المحلي حول صحته، وقدرته على الاضطلاع بمهامه على رأس الدولة.وكانت المناسبة