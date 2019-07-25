رياضة

إكرامي: متمسك بالبقاء في الأهلي.. وأهنئ الشناوي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، قائلًا: «رفضت الرحيل من النادي في وقت سابق، لأنه صاحب الأولوية دائمًا بالنسبة لي». وأضاف إكرامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «تاريخي إتعمل واسمي كبر في النادي ده، وعلاقتي قوية مع الأهلي ولم أفكر في الرحيل تمامًا حتى لو كانت هناك فرص كبيرة للرحيل والتي قد تمنح فرصة المشاركة مع المنتخب أو غيره من الفرص، متمسك بالاستمرار في الأهلي».
وأكد شريف، أن جميع حراس الفريق على قلب رجل واحد ويدعمون من يشارك، وأن تألق الحارس الأساسي يعود على زملاؤه، وقرار المشاركة يكون للمدرب في النهاية. وأوضح: «يجب أن يكون هناك دعما كاملا من كل لاعب تجاه زميله لكي تصل الرسالة للأجيال القادمة، منذ 2010 والعلاقة جيدة مع جميع الحراس، وهذا انعكس على لاعبي
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