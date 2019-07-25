إكرامي: متمسك بالبقاء في الأهلي.. وأهنئ الشناوي

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، قائلًا: «رفضت الرحيل من النادي في وقت سابق، لأنه صاحب الأولوية دائمًا بالنسبة لي».
وأضاف إكرامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «تاريخي إتعمل واسمي كبر في النادي ده، وعلاقتي قوية مع الأهلي ولم أفكر في الرحيل تمامًا حتى لو كانت هناك فرص كبيرة للرحيل والتي قد تمنح فرصة المشاركة مع المنتخب أو غيره من الفرص، متمسك بالاستمرار في الأهلي».
وأكد شريف، أن جميع حراس الفريق على قلب رجل واحد ويدعمون من يشارك، وأن تألق الحارس الأساسي يعود على زملاؤه، وقرار المشاركة يكون للمدرب في النهاية.
وأوضح: «يجب أن يكون هناك دعما كاملا من كل لاعب تجاه زميله لكي تصل الرسالة للأجيال القادمة، منذ 2010 والعلاقة جيدة مع جميع الحراس، وهذا انعكس على لاعبي
وأكد شريف، أن جميع حراس الفريق على قلب رجل واحد ويدعمون من يشارك، وأن تألق الحارس الأساسي يعود على زملاؤه، وقرار المشاركة يكون للمدرب في النهاية.
وأوضح: «يجب أن يكون هناك دعما كاملا من كل لاعب تجاه زميله لكي تصل الرسالة للأجيال القادمة، منذ 2010 والعلاقة جيدة مع جميع الحراس، وهذا انعكس على لاعبي المستقبل».
وعن محمد الشناوي، علق إكرامي: «أهنئه على أدائه في الفترة الماضية، كان قريبا من أن يكون أفضل حارس في أمم إفريقيا لو استمر المنتخب مباراة أخرى، لكن توقيت الخروج لم يكن في صالحه».
وتوج الأهلي بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بفوزه على المقاولون العرب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.