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وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ ص
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
وشارك الفيشاوي مؤخرًا في عروض مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، والتي انطلقت في شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي ونضال الشافعي ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.بينما لم يستطع الوجود مع أبطال العرض فى موسم جدة؛
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

عرض خاص لـ«الفيل الأزرق 2» في السعودية الجمعة

يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، في دور العرض الخليجية، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر، كما ستشهد إحدى صالات السينما بالسعودية، عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله يوم الجمعة المقبل. الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، إضافة إلى "هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا"، ومعهم أيضًا الفنانة الشابة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأول من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة.
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وليد منصور يكشف لـ"التحرير" تفاصيل فيلم حماقي الجديد

كشف المنتج وليد منصور فى تصريحات لـ«التحرير» كواليس فيلم المطرب محمد حماقي الجديد الذي يتم التحضير له حاليا، وكان قد أعلن عنه منذ فترة دون الكشف عن أى معلومات خاصة بالعمل، وقال إنه سيكون عملا استعراضيا غنائيا ولكن يجب أن يتم التحضير له جيدا حتى يخرج بشكل يليق بمشوار حماقي الكبير، وأضاف أنهم انتهوا من السيناريو والاستقرار على مخرج العمل، ولكنهم حاليا يقومون بتجهيز حماقي والبحث عن بطلة مناسبة، وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأوا تصوير العمل بداية شهر أكتوبر القادم، ونوه أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه خاصة وأنهم أصدقاء.
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سر ظهور صور محمود عبد العزيز في شوارع الإسكندرية

زينّت محافظة الإسكندرية، شوارع المدينة بصورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان "إسكندرية تستاهل.. شخصيات سكندرية"، وذلك ضمن احتفالاتها بعيدها القومي يوم 26 يوليو الجاري. من جانبها، علقت الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الساحر الراحل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على هذه المبادرة كاتبة: "العيد القومي في الإسكندرية، ترفع صور ابن الإسكندرية الغالي، شكرًا محافظ الإسكندرية، وأهل الإسكندرية الغاليين".
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الفنانون-يدعمون-فاروق-الفيشاوي-أنت-أقوى-من-السرطان

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
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المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق الفيشاوي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة، النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس. وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم الشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة للغاية، حسبما أكد نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي، بعدما غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.
فاروق الفيشاوي

فنانون يدعمون فاروق الفشاوي: ستقهر المرض

غادر الفنان فاروق الفيشاوي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، بعد أن تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وطالب نجله الفنان أحمد الفيشاوي الجمهور بالدعاء لوالده، وحرص عدد من أهل الفن على الدعاء له متمنين الشفاء العاجل له، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "فاروق الفيشاوي يستحق دعواتكم بالشفاء، أثق أن فاروق إن شاء لله سيقهر المرض، أكثروا من الدعاء له ولكل المرضى". بينما نشر المخرج أشرف فايق صورة له مع "الفيشاوي" معلّقًا: "ادعوا للنجم فاروق الفيشاوي بالشفاء".
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نقل فاروق الفيشاوي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان الكبير فاروق الفيشاوي لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، اليوم الإثنين، حسب ابنه الفنان أحمد، الذي طالب، في تصريحات صحفية الجمهور بالدعاء له. وأعلن الفيشاوي خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض السرطان، وقال على المسرح أمام الجمهور، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بإصابته بهذا المرض، موضحا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.
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