وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ ص

فاروق الفيشاوي

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وشارك الفيشاوي مؤخرًا في عروض مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، والتي انطلقت في شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي ونضال الشافعي ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.بينما لم يستطع الوجود مع أبطال العرض فى موسم جدة؛