مصرع كهربائي صعقًا في حفل عرس بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ ص

جثة - أرشيفية

لقى كهربائي بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء قيامه بفك أسلاك كهربائية وأجهزة إنارة كانت تستخدم فى حفل زفاف بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ للعميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق من نقطة مستشفى دسوق العام يفيد بوصول شاب مصاب بصعق كهربائى لقى مصرعه أثناء إسعافه باستقبال المستشفى.

وانتقل المقدم عمرو علام رئيس مباحث مركز دسوق ومعاونيه، إلى مستشفى دسوق العام، وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية، وسؤال أهليته، أنه أثناء قيام "عماد محمد القرش، 30 عامًا، ويعمل كهربائى، بفك أسلاك كهربائية وأجهزة إنارة كانت تستخدم فى حفل زفاف بقرية شباس الشهداء التابعة لدائرة المركز، حدث له صعق كهربائى