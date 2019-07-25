جريمة

مصرع كهربائي صعقًا في حفل عرس بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لقى كهربائي بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء قيامه بفك أسلاك كهربائية وأجهزة إنارة كانت تستخدم فى حفل زفاف بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ للعميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق من نقطة مستشفى دسوق العام يفيد بوصول شاب مصاب بصعق كهربائى لقى مصرعه أثناء إسعافه باستقبال المستشفى.
وانتقل المقدم عمرو علام رئيس مباحث مركز دسوق ومعاونيه، إلى مستشفى دسوق العام، وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية، وسؤال أهليته، أنه أثناء قيام "عماد محمد القرش، 30 عامًا، ويعمل كهربائى، بفك أسلاك كهربائية وأجهزة إنارة كانت تستخدم فى حفل زفاف بقرية شباس الشهداء التابعة لدائرة المركز، حدث له صعق كهربائى
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انتحار

حزن على صديق وضائفة.. حكاية 3 حالات انتحار في يوم واحد

لقي شاب مصرعه بعد انتحاره غرقا بعد قفزه من أعلى كوبري الساحل في منطقة إمبابة بالجيزة، بعد أن تراكمت عليه الديون في الفترة الأخيرة، ما أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة، وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بانتحار شاب من أعلى كوبري الساحل، وانتقلوا على الفور لمكان الواقعة، وتبين قيام شاب يدعى "علي أ." 28 عاما، بإلقاء نفسه في نهر النيل على خلفية مروره بضائقة مالية أدت إلى إصابته بأزمة نفسية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة شمال الجيزة التحقيق.
حلمي-بكر

حلمي بكر: البلطجية احتلوا شقتي وطفوا سجاير في إيدي

اتهم الملحن حلمي بكر طليقته باقتحام شقته في حي المهندسين بالجيزة، مستعينة ببلطجية، وقال في تصريحات لـ"التحرير": "فوجئت بهجوم من البلطجية عليّ بشقتي في المهندسين، أثناء خروجي وبرفقتي طفلتي ريهام، واعتدوا عليّ بالضرب، واحتلوا الشقة بعدما كسروا الأوضة"، مؤكدا أنه تعرض لإصابة في الركبة وخلع بالكتف وحرق في يده متابعا: "كانوا بيطفوا السجاير في إيدي وهما بيحاولوا يخطفوا البنت من إيدي"، مشيرا إلى أنه اتفق مع طليقته على تربية ابنتهما "ريهام" منذ سنتين مقابل مبلغ و"هي ما اقتنعتش، واللي خلاها تعمل كده علشان كانت عايزة تزود المبلغ شوية".
شادى-الغزالى-حرب

إخلاء سبيل الناشط شادي الغزالي حرب.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، فى القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامه بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، فيما استأنفت النيابة على القرار،. ومن المقرر أن ينظر الاستئناف غدا، وقررت الجنايات الاثنين الماضي، تأييد إخلاء سبيل الناشط شريف الروبي والمدون محمد أكسجين والمحامي أحمد صبري أبو علم ومحمد خالد ومنى محمود، فى اتهامهما بالقضية ذاتها.
إطلاق نار - أرشيفية

مختل يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شهدت منطقة أحمد حلمي برمسيس، الملاصق لمحطة سكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، سقوط عدد من المصابين، بعدما تمكن مختل عقليا من خطف بندقية آلية من أمين شرطة وقيامه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى صوب المواطنين بموقف أحمد حلمي، وتمكنت القوات من السيطرة عليه عقب إصابته في تبادل لإطلاق النار وضبطه. انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للمكان لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة.
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حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 8 مصابين، وجثة تم إيداعها بمشرحة المستشفى نتيجة حادث مروع على طرق كفر الشيخ - دسوق بالقرب من بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر الشيخ بوقوع حادث مروع نتيجة تصادم دراجة نارية بسيارة نتج عنه إصابة 8 أشخاص ومصرع قائد الدراجة النارية، ليتم نقلهم إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، والجثة لمشرحة المستشفى.
محكمة-ارشفية

السجن وغرامات 12 مليونا للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، ومصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن ما بين 3 و7 سنوات حضوريا وغيابيا، وذلك في أحداث القضية رقم 7909 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 646 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية تابعة لمركز دسوق، في امتداد منطقة تل الفراعين الأثرية، ما أدى إلى تسببهم في وفاة عامل في أثناء الحفر وإخفاء جثته.
القبض-على-متهم

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
غرق

العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.
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