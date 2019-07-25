مثل هذا اليوم.. ولدت المغنية اللبنانية كارول سماحة

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ ص

كارول سماحة

في مثل هذا اليوم 25 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1544: ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها. في عام 1790: مولاي اليزيد يأمر بإعدام محمد العربي قادوس، كبير وزراء السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله. في عام 1957: إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية.

في عام 2016: شركة فيرايزون للاتصالات الأمريكية تعلن عن استحواذها على ياهو بصفقة قدرت بـ 4.8 مليار دولار.في عام 1848: ولد آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.في عام 1905: ولد إلياس كانيتي، روائي وكاتب مسرحي بلغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1981.في عام 1920: ولدت روزاليند