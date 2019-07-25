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مثل هذا اليوم.. ولدت المغنية اللبنانية كارول سماحة

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ ص
كارول سماحة
كارول سماحة
في مثل هذا اليوم 25 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1544: ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها. في عام 1790: مولاي اليزيد يأمر بإعدام محمد العربي قادوس، كبير وزراء السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله. في عام 1957: إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية.
في عام 2016: شركة فيرايزون للاتصالات الأمريكية تعلن عن استحواذها على ياهو بصفقة قدرت بـ 4.8 مليار دولار.في عام 1848: ولد آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.في عام 1905: ولد إلياس كانيتي، روائي وكاتب مسرحي بلغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1981.في عام 1920: ولدت روزاليند
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مشروع ليلى.. حملة لبنانية تدعو لمنع الفريق بالقوة

"مشروع ليلى" دائمًا ما يثير جدلا في كل أنحاء البلدان العربية، فمن القاهرة منذ سنتين حينما تم رفع علم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين، وعلى أثر ذلك مُنعت الفرقة من دخول الأراضي المصرية بشكل نهائي، وتم منعها أيضًا من إقامة أي حفلات في الأردن وتونس، مرورًا بفعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، حيث تكررت نفس الفعلة مما أثار انتقادات واسعة، وصولًا إلى استنكارات شديدة اللهجة من قِبل رواد سعوديين مؤخرًا حينما ترددت أنباء عن مشاركة الفرقة بحفل غنائي بالمملكة ضمن فعاليات موسم جدة.
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قبل أي حد.. إليسا وروبي في إعلان جديد (فيديو)

طرحت شركة WE للاتصالات، إعلانًا دعائيا جديدًا لها، وهو عبارة عن فيديو كليب أغنية تحمل اسم "قبل أي حد" للمطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج التليفزيوني والسينمائي. وقام ببطولة الإعلان النجمة روبي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان، والطفلة ملك حسن نجمة مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي.
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مخرج «إنساي»: فخور بـ«التريند» رقم 1 بالدول العربية

أعرب حسام الحسيني، مخرج فيديو كليب أغنية "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، عن اعتزازه بتجربة العمل مع كل من الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، منوهًا إلى أن العمل مع "الأسطورة والمعلم" كان مختلفا، حيث إن كلا منهما له حضوره وأدواته وجمهوره، وكان لابد من أن تكون فكرة الفيديو مختلفة وجاذبة بحيث تشد المشاهد إلى تفاصيلها لتتكامل مع كلمات الأغنية في ذات الوقت، مضيفًا أنه من دواعي الفخر أن الكليب أصبح هو التريند رقم 1 في مصر والمنطقة العربية ومعظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.
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