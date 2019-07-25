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5 قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ ص
فيضان - أرشيفية
فيضان - أرشيفية
لقى 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، في شمال غربي تركيا، إثر فيضانات ضربت المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، أمس الأربعاء، أنه جرى إجلاء مئات الأتراك في محافظة دوزجة، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مناطق في المحافظة. وأشار إلى أنه تم انتشال جثث 5 أشخاص، كانوا ضمن 7 اعتبروا مفقودين، بعد ما تسببت الأمطار القياسية التي هطلت على المنطقة في فيضان نهر ميلين قبل أيام، مما أدى إلى تضرر نحو 124 قرية مجاورة.
وبحسب صحيفة موالية للحكومة التركية، فقد جرى إنقاذ 232 شخصا على الأقل في محافظة دوزجة في شمال غربي تركيا.وأظهر صور نشرت على شبكات التواصل شوارع ومبان وقد غمرتها المياه أثناء الفيضانات، وبعد انحسار الفيضانات أظهرت الصور تضرر المباني لدرجة أنها لم تعد صالحة للسكن.وقتل شخص وفقد ستة آخرون بعد سيول نتجت عن
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بوريس جونسون

مظاهرة وهجوم ووعود.. أول يوم لجونسون في رئاسة حكومة بريطانيا

قال بوريس جونسون، في أول خطاب له بعد تولي مهامه رسميا كرئيس للحكومة البريطانية، إنه سينفذ "الوعود المتكررة للبرلمان والناس، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر، بدون أي حجج أو مبررات"، مؤكدا للصحفيين أمام مقر الحكومة البريطانية "دواننج ستريت"، إنه سيسعى من خلال منصبه لبناء شراكة قوية مع الأوروبيين، وسيتم إبرام اتفاقا جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه أبدى تشككا من موقف بروكسل في التفاوض مجددا، مشيرا إلى احتمالية رفضها والخروج بدون اتفاق.
بوريس-جونسون-وأردوغان

أصول جونسون التركية.. جده كان وزيرا للسلطان العثماني

تقع قرية "كالفات" التركية الصغيرة في أعالي تلال هضبة الأناضول، البعيدة تماما عن ممرات السلطة في بريطانيا، إلا أن أهلها يدعون أنها مسقط رأس أجداد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد. حيث تابع سكان القرية، التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمال العاصمة أنقرة، مسيرة جونسون منذ أن أصبح عمدة لندن في عام 2008. ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ساتيلميس كاراتكين، الذي يدعي أنه ابن عم زعيم حزب المحافظين: "إنه مصدر فخر كبير لنا"، مضيفا "بالنسبة لنا، فهو تركي من كالفات وسوف نعتبره دائمًا واحدًا منا".
تيريزا-ماي-وجيرمي-كوربين

في خطابها الأخير.. ماي توجه ضربة لزعيم حزب العمال

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، ضربة فاصلة لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين، في جلستها الأخيرة في البرلمان، بعد أن طلبت منه الحذو حذوها والتخلي عن وظيفته. وكانت ماي، التي ستسلم مهام منصبها رسميا لخليفتها بوريس جونسون في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، قد استقالت بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، بعد أن فشلت في تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب كثير من السياسيين في حزب العمال عن عدم رضاهم عن قيادة كوربين، خاصة لاتهامها بمعاداة السامية، والمراوغة بشأن موقف حزب العمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بوريس-جونسون (2)

توقعات الصحافة البريطانية لتشكيل حكومة جونسون

صباح أمس الثلاثاء، أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم عن فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الحزب الجديد، وبعد ظهر الأربعاء، سيتم تعيينه رئيسا للوزراء رسميا من قبل الملكة، ومن ثم سيبدأ الإعلان عن التعيينات الوزارية الرئيسية. وقبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الداخلية في الحزب، أكد العديد من أبرز وزراء الحكومة البريطانية أنهم لن يستمروا في مناصبهم حال فوز جونسون بالمنصب. ومن المتوقع الإعلان عن المناصب العليا مساء اليوم الأربعاء، وبينما كان فريق جونسون شديد الانشغال بشأن الانتخابات، بدأ الصحفيون في التنبؤ بأسماء مختلفة لتولي أبرز مناصب الحكومة.
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حرس-أردوغان (4)

لماذا يشن أردوغان حملته ضد اللاجئين في الوقت الحالي؟

بدا من الواضح أن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الوقت الحال، صدرت العديد من المشكلات إلى قطاعات أخرى في البلاد، خاصة بعد أن بدأت السلطات حملتها ضد اللاجئين السوريين على مدى الأيام القليلة الماضية بشكل عنيف. الأزمات الاقتصادية التي كان لها دور كبير في تحديد توجهات السياسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتت الآن هي المحرك الرئيسي والأول في صدام السلطات بإسطنبول وعدد من المدن التركية مع اللاجئين السوريين، والذين تعرضوا لمضايقات متعددة من الشعب التركي.
على-باباجان

بعد انشقاقه.. «باباجان» يوجه ضربة جديدة لأردوغان

في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهزيمة سياسية، قد تكون هي الأكبر في تاريخه السياسي، وذلك بعد أن خسر بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، أمام أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. والآن، أزمة جديدة بانتظار أردوغان، تهدد بانقسام في حزبه، بعد أن أطلق رجل الأعمال التركي علي باباجان حركة سياسية جديدة، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم. الخطوة قد تدفع عددا من المتمردين في أروقة الحزب الحاكم إلى السير على نهجه، والدخول في معركة شاقة ضد أقوى زعيم في البلاد منذ عقود.
مطار-معيتيقة-الدولي

مطار معيتيقة الليبي يغلق المجال الجوي بعد سقوط قذائف

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بمطار معيتيقة الواقع في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد "لحين إشعار آخر" بعد سقوط "قذائف" بالمطار. وأعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية يوم الخميس الماضي، قصفت مدينة ترهونة غرب البلاد. كما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية.
محمد-عبد-العاطى-وزير-الرى-02

وزير الري: 226 مليون جنيه لحماية أسوان من السيول

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إنه يجري حاليا تنفيذ 3 حواجز و3 بحيرات صناعية بمنطقة وادي عبادى شرق مدينة إدفو شمال أسوان، إلى جانب إقامة سد إعاقة بسعة تخزين أكثر من 25 مليون م3 من مياه السيول، يتم إقامته بوديان "البرامية وأم ركبة والشعب والمياه" وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 226 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ في هذه المشروعات نحو 90%، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لحماية المناطق المتاخمة للمناطق الجبلية من أخطار السيول.
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