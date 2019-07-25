5 قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، في شمال غربي تركيا، إثر فيضانات ضربت المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، أمس الأربعاء، أنه جرى إجلاء مئات الأتراك في محافظة دوزجة، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مناطق في المحافظة.
وأشار إلى أنه تم انتشال جثث 5 أشخاص، كانوا ضمن 7 اعتبروا مفقودين، بعد ما تسببت الأمطار القياسية التي هطلت على المنطقة في فيضان نهر ميلين قبل أيام، مما أدى إلى تضرر نحو 124 قرية مجاورة.
وبحسب صحيفة موالية للحكومة التركية، فقد جرى إنقاذ 232 شخصا على الأقل في محافظة دوزجة في شمال غربي تركيا.وأظهر صور نشرت على شبكات التواصل شوارع ومبان وقد غمرتها المياه أثناء الفيضانات، وبعد انحسار الفيضانات أظهرت الصور تضرر المباني لدرجة أنها لم تعد صالحة للسكن.وقتل شخص وفقد ستة آخرون بعد سيول نتجت عن
وبحسب صحيفة موالية للحكومة التركية، فقد جرى إنقاذ 232 شخصا على الأقل في محافظة دوزجة في شمال غربي تركيا.
وأظهر صور نشرت على شبكات التواصل شوارع ومبان وقد غمرتها المياه أثناء الفيضانات، وبعد انحسار الفيضانات أظهرت الصور تضرر المباني لدرجة أنها لم تعد صالحة للسكن.
وقتل شخص وفقد ستة آخرون بعد سيول نتجت عن أمطار غزيرة هطلت في إقليم دوزجه وبلدة اكجاكوجا شمالي تركيا.
وأظهرت مقاطع مصورة يوم الخميس 18 يوليو الماضي، في إقليم دوزجه وبلدة اكجاكوجا في شمال البلاد منزلا منهارا بينما جرفت مياه السيول السيارات.
وقالت قوات الدرك التركية في بيان مكتوب إن السلطات أجلت ما لا يقل عن 69 شخصا بطائرات هليكوبتر بعدما تقطعت بهم السبل في المناطق التي أغرقتها السيول. كما نشرت أيضا مقطعا يظهر عملية إجلاء الجمعة الماضية 19 يوليو.