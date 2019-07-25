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بعد مقتل 5 أشخاص.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية

تحرير:رويترز ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
قال مسؤولون بالحكومة إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس بعد دقائق من انفجار قنبلة في حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "وقع انفجار قرب موقع انفجار الحافلة والثاني في الجزء الشرقي من المدينة". كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن 5 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 10 عندما انفجرت قنبلة تم تثبيتها في الحافلة التي تقل موظفين بالحكومة. وقال شاهد، إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
وكان مسؤولون قد أعلنوا وقوع انفجار يوم الجمعة الماضية، عند مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأودى بحياة اثنين على الأقل وإصابة 10 آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.وقال واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم نقل جثتين وعشرة مصابين للمستشفى.وفي مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة
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5 قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

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مقتل شخصين وفقدان 12 في انفجار مصنع غاز بالصين

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مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في انفجار قرب جامعة كابول

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مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر انفجار شاحنة في روسيا

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