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الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. و6 مدن +40 درجة

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 24 36 طنطا 24 35 دمنهور 25 33 الإسكندرية 26 31 بلطيم 26 31 مطروح 19 31 السلوم 20 32 سيوة 22 39 بورسعيد 24 31 دمياط 24 30 الزقازيق 24 38 الإسماعيلية 23 37 السويس 24 37 العريش 23 33 رفح 23 32 رأس سدر 25 36 نخل 20 35 نويبع 30
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مصطفى-مدبولى

4 كليات جديدة.. الحكومة تعدل اللائحة التنفيذية للجامعات

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مقره الجديد بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهي "كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس، وكلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، وكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة، وكلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.
عبدالله-السناوي

نقل الكاتب الكبير عبد الله السناوي للعناية المركزة

نقل الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، بسبب مضاعفات مرض السكر. والكاتب عبدالله السناوي، صاحب تاريخ طويل في عمر الصحافة المصرية، كما أنه من أكبر الصحفيين والمحللين السياسيين في مصر الآن، إذ ترأس رئاسة تحرير جريدة «العربي الأسبوعية المصرية» في مايو عام 2000 حتى 2011، كما عمل مديرًا لتحرير مجلة الموقف العربي، ثم جريدة صوت العرب في الثمانينات، قبل أن ينضم إلى جريدة «الأهالي» في مطلع التسعينات.
مجلس-النواب (3)

الجدل مستمر حول قانون المحال التجارية رغم إقراره

أثار قانون المحال التجارية العامة الجديد حالة كبيرة من الجدل، رغم موافقة مجلس النواب عليه بصورة نهائية منذ أيام وجيزة. فلا تزال البنود المتعلقة بالاشتراطات والعقوبات والأنشطة التي يمارسها أصحاب المحال التجارية والمواد المتعلقة بالترخيص وتقنين المحال المخالفة وتراخيص الشيشة وآليات تحصيل الرسوم والضرائب المقررة، في القانون الجديد، تشهد انقساما واختلافا وتباينا في الرؤى حتى اللحظة الراهنة. حيث يرى فريق من المؤيدين للقانون أنه سيقضي على العشوائية والفوضى التي تشهدها المحال التجارية بصورة نهائية وسينظم تلك القضايا بصورة كبيرة وسيزيد موارد الدولة.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

نقل مدير مكتب وسائق «منى محرز» لمستشفى بالقاهرة

قررت إدارة مستشفى المنيا الجامعي توفير سيارة مجهزة لنقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها إلى مستشفى الزراعيين بالقاهرة، وذلك بناءً على رغبتهما بعد استقرار حالتيهما الصحية جراء إصابتهما في حادث انقلاب سيارة كانت تستقلها الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة التى جرى نقلها في وقت سابق إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، لاستكمال علاجها، بعد إصابتها في نفس الحادث. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أصيبت على أثر انقلاب سيارة كانت تستقلها بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.
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طقس-حار (7)

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وانخفاض الحرارة درجتين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الحرارة درجتين، غدا الأحد، على أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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