الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. و6 مدن +40 درجة

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 24 36 طنطا 24 35 دمنهور 25 33 الإسكندرية 26 31 بلطيم 26 31 مطروح 19 31 السلوم 20 32 سيوة 22 39 بورسعيد 24 31 دمياط 24 30 الزقازيق 24 38 الإسماعيلية 23 37 السويس 24 37 العريش 23 33 رفح 23 32 رأس سدر 25 36 نخل 20 35 نويبع 30